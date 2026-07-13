РФ усилила штурмы в Гришино и пытается проникнуть в Васильевку и Новоалександровку, - DeepState. КАРТА

Для противника по-прежнему остается приоритетным направление Гришино, где войска РФ ведут штурмовые действия с использованием пехоты и мотоциклов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

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Инфильтрация войск РФ

Как отмечается, в северной части села остаются несколько позиций, которые враг активно пытается вытеснить. Одновременно с этим противнику удается проникать в населенные пункты Васильевка и Новоалександровка, но проникновения пока носят единичный характер, поэтому Силам обороны удается выявлять и уничтожать кацапскую пехоту.

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Штурмы в направлении Доброполья

"Враг пытается продвигаться по линии населенных пунктов вглубь украинской обороны в направлении Юрьевки, используя любую возможность отсутствия плотной обороны из-за недостаточного количества людей. Параллельно соседнее группирование российских войск проводит активные штурмовые действия в агломерации населенных пунктов к югу от Доброполья", - говорится в сообщении.

Обстановка в Покровске

Также отмечается, что в Покровске затянуто много сил противника, на которые и сосредоточили свое внимание бойцы Сил обороны, осуществляя ударно-поисковые операции.

"Именно эти ресурсы кацапы направляют на непрерывные штурмовые действия в направлении Гришиного. Продолжаются ежедневные активные бои. Слава богу, что высшее военное руководство наконец отвергло настойчивые идеи о попытках затянуть бойцов на окраины Покровска и удерживать их там, чтобы создавать видимость удержания позиций", - подчеркивают аналитики проекта.

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