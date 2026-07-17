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Новини Бойові дії на сході Оновлення мапи DeepState
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Ворог має просування біля Іванопілля на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування у Краматорському районі Донеччини.

Про це інформують аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог просунувся поблизу Іванопілля", - йдеться в повідомленні.

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РФ має просування біля Іванопілля на Донеччині: подробиці

Раніше повідомлялось, що російські війська мають просування в Покровському районі Донецької області.

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Донецька область (11519) бойові дії (6119) Краматорський район (1352) Іванопілля (32) DeepState (559)
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