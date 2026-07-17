Ворог має просування біля Іванопілля на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування у Краматорському районі Донеччини.
Про це інформують аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог просунувся поблизу Іванопілля", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що російські війська мають просування в Покровському районі Донецької області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль