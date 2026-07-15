Избиения, пытки лишением воды и жестокие расправы: что в полку "Скала" делают с бойцами в СОЧ, — "Слідство.Інфо". ФОТО

Журналисты обнародовали факты пыток и избиений военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Речь идет о 3 случаях издевательств над бойцами, которые пытались уйти в самовольную отлучку.

Об этом говорится в расследовании агентства "Слідства.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

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Смерть в туалете: Александр Завалов

Одной из историй расследования стала гибель 30-летнего Александра Завалова. Юношу, который ранее проходил реабилитацию и не имел при себе документов, задержал ТЦК в Одессе и отправил в "Скалу". Там он проходил базовую военную подготовку на полигоне в Кировоградской области.

С учебного полигона Александр в отчаянии звонил матери, говоря: "Мама, я в аду, молитесь за меня". Он, по словам матери, находился в плохом психологическом состоянии, ему не оказывали медицинской помощи.

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Александр Завалов

20 мая 2026 года группу из шести мобилизованных под конвоем вооруженных бойцов привезли в ЦНАП для восстановления паспортов. Завалов попытался сбежать через окно уличного туалета. Конвоир, военный из "Скалы" — ранее дважды судимый за кражи 27-летний Максим Черевань — выпустил в его сторону 4 пули из автомата "CZ Bren 2". Одна из них перерезала тазовую артерию, парень истек кровью за считанные минуты. Несмотря на задержание Череваня, суд так и не выяснил, на каком основании осуждённому ранее за преступления бойцу выдали оружие в тылу и кто отдал приказ конвоировать людей со штурмовыми винтовками.

О гибели сына Ладе Заваловой, по её словам, сообщили по телефону представители ТЦК лишь через пять дней после инцидента. Женщина рассказала журналистам, что сначала ей сказали, что сын умер от кровотечения, а на её вопрос, был ли он убит, ответили отрицательно. Только после уточнений, по словам матери, ей сообщили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение.

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Пытки и стрельба по людям: история Аркадия Кукшина

36-летний Аркадий Кукшин вообще имел отсрочку как работник критической инфраструктуры и студент. А еще до начала полномасштабного вторжения его сняли с воинского учета из-за судимости. Однако, как говорится в расследовании, после силового задержания ТЦК в Харькове он оказался на полигоне "Скалы" в Сумской области.

Он рассказал о бесчеловечных условиях обучения: за забытую кем-то (инструктором, убежден Аркадий) бутылку воды сотни бойцов наказывали запретом на питье в течение полутора суток, заставляя проходить полосу препятствий в полном снаряжении в жару. Люди вынуждены были пить воду из лесных луж.

Решив сбежать, 4 мая Аркадий прошел через минные растяжки вокруг лагеря, однако в селе его догнал патруль "Скалы" и открыл огонь на поражение. Мужчина получил два огнестрельных ранения в руку и ногу, но чудом сбежал. Пулю из ноги ему впоследствии извлекли подпольно, ведь официальное обращение в больницу грозило сдачей в Военную службу правопорядка (ВСП) и возвращением в полк, где, как убежден Кукшин, его бы просто ликвидировали.

Обращался Аркадий и в ГБР, прислал им фото с простреленными руками и ногами. Вместо этого из Госбюро расследований Аркадию прислали повестку за самовольное оставление службы. Как следствие, Аркадий незаконно пересек границу и сбежал в Карпаты.

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Удары трубами от гранатометов: история инструктора Юрия

Бывший срочник и боец "Скалы" Юрий рассказал, что беспредел на харьковских полигонах бригады продолжается годами. Он рассказал, что служил в этом штурмовом полку девять месяцев в 2024 году, пять из которых — в должности инструктора.

Парень обучал преимущественно осужденных женщин и мужчин, которые были мобилизованы в "Скалу" из тюрьмы. По его словам, командиры требовали избивать подопечных (среди которых были осужденные женщины), а за малейшие ошибки на глазах у командира полигона людей калечили.

Командир полигона "Скеля" Евгений Гаркуша с позывным "Жека" / Фото: Бабель

В частности, брат командира полигона выбил мобилизованному глаз ударом приклада по лицу, а самого Юрия за якобы плохую подготовку стрелков жестоко избили в палатке для инструкторов железной трубой от гранатомета, разбив ему зубы и пробив голову.

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"В "Скале" всех, кто от них сбегает, называют наркоманами. Когда я был в "Скале", я видел только одного наркомана. Я хочу сказать, что сам я не наркоман, я никогда в жизни не употреблял наркотики и отношусь к ним отрицательно. Я также хочу продолжать служить в армии, но не с такими уродами", — рассказал мужчина.

Когда Юрий пытался спастись через ВСП Черкасс и написал заявления в ГБР и полицию, его дело об избиении просто проигнорировали, а производство так и не возбудили. Более того, бойца преследовали и во второй раз избили прямо посреди улицы в Днепре на глазах у жены.

Прошло более года, но после написанных заявлений и снятых следов побоев дело о двух избиениях Юрия одним и тем же военным из "Скалы" не сдвигается с места.

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли как минимум 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом пребывания для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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