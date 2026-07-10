Зеленский о ситуации в полку "Скала": Будут изменения на уровне управления Штурмовыми войсками

Президент Владимир Зеленский объявил о реорганизации Штурмовых войск на фоне скандала, связанного с возможными фактами насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Об этом он сообщил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что изменится?

"Будет проведена необходимая трансформация Штурмовых войск. Есть много вопросов, проблем, которые нужно решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления Штурмовыми войсками будут изменения", – заявил Зеленский.

Глава государства не уточнил деталей, но известно, что 425-й отдельный штурмовой полк (бывший батальон, а впоследствии полк "Скала") входит в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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