Зеленський про ситуацію у полку "Скеля": Будуть зміни на рівні управління Штурмовими військами

Президент Володимир Зеленський анонсував трансформацію Штурмових військ на тлі скандалу про можливі факти насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Що зміниться?

"Буде проведена необхідна трансформація Штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління Штурмовими військами будуть зміни", –– заявив Зеленський.

Голова держави не уточнив деталей, але відомо, що 425-й окремий штурмовий полк (колишній батальйон, а згодом полк "Скеля") входить до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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