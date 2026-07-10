Зеленський про ситуацію у полку "Скеля": Будуть зміни на рівні управління Штурмовими військами
Президент Володимир Зеленський анонсував трансформацію Штурмових військ на тлі скандалу про можливі факти насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".
Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Що зміниться?
"Буде проведена необхідна трансформація Штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління Штурмовими військами будуть зміни", –– заявив Зеленський.
Голова держави не уточнив деталей, але відомо, що 425-й окремий штурмовий полк (колишній батальйон, а згодом полк "Скеля") входить до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Звинувачення проти "Скелі"
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
- У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
- Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
- Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.
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Єдиних, кого він врятував від покарання Українцями, так це вагнерівці, беркутівці, посадові особи з Урядового кварталу та приблуди95!!!
А щодо Штурмових військ, то відведи Матір Боже, від них цю напасть…