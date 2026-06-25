"З юридичного погляду у "Скелі" немає наркозалежних": полк щодо інформації про 2 тисячі хворих бійців

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності. Раніше про це повідомляла уповноважена з прав військових Ольга Решетилова.

Про це під час онлайн-конференції повідомили в полку "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.

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"Реабілітаційний центр" замість штурмової підготовки

"Все-таки у нас не дві тисячі наркозалежних. Ця інформація, яку сьогодні озвучила Оля Решетилова, мала місце кілька місяців тому. Значна частина з тих, хто входить в це число, вже не є наркозалежними, бо вони пройшли у нас реабілітаційний курс. На щастя, багато хто з них вже не наркозалежний і виконує завдання разом з іншими мобілізованими хлопцями. Я вважаю, що ми таким людям допомогли повернутися до життя", - зауважив речник полку Олексій Братущак.

Своєю чергою, начальник групи підготовки штабу Ростислав Перетятько пояснив, що з юридичного погляду в полку немає наркозалежних.

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Він розповів, що новобранці, які мають наркотичну залежність, прибувають з ТЦК без підтверджуючих хворобу документів із висновком ВЛК "придатний".

"Коли у людини по факту є абстиненція, тобто так звані "відхідняки" після метадону тощо, ми це бачимо. Ці люди направляються до медиків, які ставлять їм крапельниці, намагаються допомогти та вирішити це питання. БЗВП для цих людей відкладається на два, три, чотири тижні, щоб людину привести до тями, щоб вона стала нормально почуватися. Тому що коли ми веземо їх, наприклад, до психіатрії або до якогось лікувального закладу, дуже часто там їх просто не приймають, тому що вони –– військовослужбовці, а також знаходили масу відмазок, і вони залишаються у нас. Ми надаємо їм допомогу та психологічну реабілітацію, коли вони приходять до тями. У нас є психологи, люди, які раніше працювали в реабілітаційних центрах для наркозалежних. Коли людина приходить до тями, тоді починається БЗВП. Частіше за все вона стає у стрій і вдячна нам, що ми їй допомогли", - наголосив військовослужбовець.

Юридичний бік: відповідальність лежить на ВЛК

Спеціаліст відділу психологічної підтримки персоналу, юрист Денис Сімяник зауважив, що полк діє згідно закону.

"Тут ми ж починаємо, вибачте, "танцювати" від ТЦК –– звідти тягнути всю історію. Тобто до нас приходить людина, яка, згідно з висновком ВЛК, здорова повністю. Ми не можемо одразу поставити цей діагноз. Чисто з юридичного погляду, якщо людина має таке бажання, вона має право оскаржити цей висновок ВЛК у судовому порядку. Цього не відбувається. Виникає питання, чому? Люди бояться, не хочуть, немає грошей на адвоката, інші якісь соціальні історії… Чисто з юридичного погляду, у них всі дороги відкриті. Тобто є практика Верховного Суду, Третього апеляційного адміністративного суду міста Дніпра, місцевих судів, яка дозволяє оскаржувати цей висновок ВЛК тощо. Чисто з юридичного погляду ми нічого не порушуємо. Ми навпаки навіть робимо із цих людей здорових, боєздатних, таких, які можуть допомагати країні зараз", - додав він.

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Зазначимо, що військова омбудсменка напередодні зазначила, що кілька місяців тому у "Скелі" виявили близько двох тисяч військовослужбовців із наркотичною залежністю, після чого була скликана міжвідомча нарада. За її словами, зараз робота щодо цього триває.

Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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