"С юридической точки зрения в "Скале" нет наркозависимых": полк относительно информации о 2 тысячах больных бойцов

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности. Ранее об этом сообщала уполномоченная по правам военных Ольга Решетилова.

Об этом во время онлайн-конференции сообщили в полку "Скала", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Реабилитационный центр" вместо штурмовой подготовки

"Все-таки у нас нет двух тысяч наркозависимых. Эта информация, которую сегодня озвучила Оля Решетилова, относится к событиям нескольких месяцев назад. Значительная часть тех, кто входит в это число, уже не является наркозависимыми, так как они прошли у нас реабилитационный курс. К счастью, многие из них уже не наркозависимы и выполняют задачи вместе с другими мобилизованными ребятами. Я считаю, что мы таким людям помогли вернуться к жизни", — отметил Братущак.

В свою очередь, начальник группы подготовки штаба Ростислав Перетятько пояснил, что с юридической точки зрения в полку нет наркозависимых.

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Он рассказал, что новобранцы, страдающие наркотической зависимостью, прибывают из ТЦК без подтверждающих болезнь документов с заключением ВЛК "годен".

"Когда у человека фактически наблюдается абстиненция, то есть так называемые "отходняки" после метадона и т. п., мы это видим. Этих людей направляют к медикам, которые ставят им капельницы, пытаются помочь и решить этот вопрос. БОВП для этих людей откладывается на две, три, четыре недели, чтобы привести человека в чувство, чтобы он начал нормально себя чувствовать. Потому что когда мы везём их, например, в психиатрию или в какое-то лечебное учреждение, очень часто там их просто не принимают, потому что они — военнослужащие, а также придумывают массу отмазок, и они остаются у нас. Мы оказываем им помощь и психологическую реабилитацию, когда они приходят в себя. У нас есть психологи, люди, которые раньше работали в реабилитационных центрах для наркозависимых. Когда человек приходит в себя, тогда начинается БОВП. Чаще всего он встает в строй и благодарен нам за то, что мы ему помогли", — подчеркнул военнослужащий.

Юридическая сторона: ответственность лежит на ВЛК

Специалист отдела психологической поддержки персонала, юрист Денис Симяник отметил, что полк действует в соответствии с законом.

"Здесь мы же начинаем, извините, "танцевать" вокруг ТЦК — оттуда вытягивать всю историю. То есть к нам приходит человек, который, согласно заключению ВЛК, полностью здоров. Мы не можем сразу поставить этот диагноз. С чисто юридической точки зрения, если у человека есть такое желание, он имеет право обжаловать это заключение ВЛК в судебном порядке. Этого не происходит. Возникает вопрос: почему? Люди боятся, не хотят, нет денег на адвоката, другие какие-то социальные обстоятельства… С чисто юридической точки зрения у них все пути открыты. То есть существует практика Верховного Суда, Третьего апелляционного административного суда города Днепра, местных судов, которая позволяет обжаловать это заключение ВЛК и т. д. С чисто юридической точки зрения мы ничего не нарушаем. Мы, наоборот, даже делаем этих людей здоровыми, боеспособными, такими, которые могут помогать стране сейчас", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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