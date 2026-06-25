Полк "Скеля" підтверджує 25 із 26 випадків небойової смерті новобранців, але про їхні обставини не знає

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, під час онлайн-конференції заявив начальник групи цивільно-військового співробітництва полку Андрій Сурай.

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Підтверджені випадки смертей

"Ми підтверджуємо смерті 25 з 26, тому що одну людину ми так і не змогли ідентифікувати. Один з цього списку –– це людина, яка не має жодного відношення до нашого полку, ніколи нашим військовослужбовцям не був –– ні напряму, ні в підпорядкуванні", - зазначив він.

За словами військового, ще один новобранець був відкомандирований зі "Скелі" до навчального центру іншої військової частини.

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"Ця людина там захворіла, була передана до лікарні, де і померла. Тому ми можемо сказати, що, дійсно, в полку "Скеля" є зафіксовані 24 смерті, про які було в публікації (видання "Бабель". – ред.). Це ті факти, які ми стовідсотково можемо підтвердити. Якісь оціночні судження, чиїсь покази ми повинні обов'язково перевірити. У нас працюють комісії, та відкрите впровадження. Думаю, вони краще розберуться, наскільки це відповідало дійсності", - наголосив Сурай.

Він також зауважив, що у разі встановлення перевіркою фактів перевищення обов'язків військовослужбовцями "Скелі", ті понесуть законне покарання.

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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