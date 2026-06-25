Полк "Скеля" підтверджує 25 із 26 випадків небойової смерті новобранців, але про їхні обставини не знає
У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, під час онлайн-конференції заявив начальник групи цивільно-військового співробітництва полку Андрій Сурай.
Підтверджені випадки смертей
"Ми підтверджуємо смерті 25 з 26, тому що одну людину ми так і не змогли ідентифікувати. Один з цього списку –– це людина, яка не має жодного відношення до нашого полку, ніколи нашим військовослужбовцям не був –– ні напряму, ні в підпорядкуванні", - зазначив він.
За словами військового, ще один новобранець був відкомандирований зі "Скелі" до навчального центру іншої військової частини.
"Ця людина там захворіла, була передана до лікарні, де і померла. Тому ми можемо сказати, що, дійсно, в полку "Скеля" є зафіксовані 24 смерті, про які було в публікації (видання "Бабель". – ред.). Це ті факти, які ми стовідсотково можемо підтвердити. Якісь оціночні судження, чиїсь покази ми повинні обов'язково перевірити. У нас працюють комісії, та відкрите впровадження. Думаю, вони краще розберуться, наскільки це відповідало дійсності", - наголосив Сурай.
Він також зауважив, що у разі встановлення перевіркою фактів перевищення обов'язків військовослужбовцями "Скелі", ті понесуть законне покарання.
Що передувало?
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
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