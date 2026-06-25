Полк "Скала" подтверждает 25 из 26 случаев небоевой гибели новобранцев, но об их обстоятельствах не знает

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт гибели 25 новобранцев.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, во время онлайн-конференции заявил начальник группы гражданско-военного сотрудничества полка Андрей Сурай.

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Подтвержденные случаи смерти

"Мы подтверждаем гибель 25 из 26, так как одного человека мы так и не смогли идентифицировать. Один из этого списка — это человек, не имеющий никакого отношения к нашему полку, никогда не бывший нашим военнослужащим — ни напрямую, ни в подчинении", — отметил он.

По словам военного, ещё один новобранец был откомандирован из "Скалы" в учебный центр другой воинской части.

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"Этот человек там заболел, был переведен в больницу, где и скончался. Поэтому мы можем сказать, что, действительно, в полку "Скала" зафиксировано 24 случая смерти, о которых шла речь в публикации (издание "Бабель". – Ред.). Это те факты, которые мы на сто процентов можем подтвердить. Какие-то оценочные суждения, чьи-то показания мы должны обязательно проверить. У нас работают комиссии, ведется открытое расследование. Думаю, они лучше разберутся, насколько это соответствовало действительности", – подчеркнул Сурай.

Он также отметил, что в случае установления в ходе проверки фактов превышения полномочий военнослужащими "Скалы", те понесут законное наказание.

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Что предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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