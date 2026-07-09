У 2025-2026 рр. ДБР отримало 258 звернень щодо порушень у "Скелі". ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідування у 2025 та 2026 роках отримало 258 звернень щодо порушень у 425 ОШП "Скеля".

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За результатами їхнього розгляду у Бюро розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.

"209 звернень надіслано за належністю до підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та органів Національної поліції України, 2 звернення долучено до матеріалів уже розпочатих кримінальних проваджень, 13 звернень перебувають на розгляді", - поінформували у ДБР.

Водночас за 30 заявами відомості до ЄРДР не вносилися у зв'язку з відсутністю достатніх даних, які б свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення.

"Заявникам були надані відповідні роз'яснення. Слід також враховувати особливу чутливість таких питань в умовах війни. Надмірне або передчасне розголошення окремих деталей може впливати на обороноздатність країни, використовуватися ворогом в інформаційних операціях, шкодити інтересам слідства та держави. Однак це зовсім не означає, що розслідування буде неповним або поверховим. Усі обставини будуть перевірені ретельно, об'єктивно та в межах закону", - пояснили там.







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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

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