У 2025-2026 рр. ДБР отримало 258 звернень щодо порушень у "Скелі". ДОКУМЕНТ
Державне бюро розслідування у 2025 та 2026 роках отримало 258 звернень щодо порушень у 425 ОШП "Скеля".
Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За результатами їхнього розгляду у Бюро розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.
"209 звернень надіслано за належністю до підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та органів Національної поліції України, 2 звернення долучено до матеріалів уже розпочатих кримінальних проваджень, 13 звернень перебувають на розгляді", - поінформували у ДБР.
Водночас за 30 заявами відомості до ЄРДР не вносилися у зв'язку з відсутністю достатніх даних, які б свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення.
"Заявникам були надані відповідні роз'яснення. Слід також враховувати особливу чутливість таких питань в умовах війни. Надмірне або передчасне розголошення окремих деталей може впливати на обороноздатність країни, використовуватися ворогом в інформаційних операціях, шкодити інтересам слідства та держави. Однак це зовсім не означає, що розслідування буде неповним або поверховим. Усі обставини будуть перевірені ретельно, об'єктивно та в межах закону", - пояснили там.
Що передувало?
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
- У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
- Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль