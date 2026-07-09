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Новини Смерть військових полку Скеля
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У 2025-2026 рр. ДБР отримало 258 звернень щодо порушень у "Скелі". ДОКУМЕНТ

Що кажуть у ДБР про ситуацію в полку Скеля: подробиці

Державне бюро розслідування у 2025 та 2026 роках отримало 258 звернень щодо порушень у 425 ОШП "Скеля". 

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За результатами їхнього розгляду у Бюро розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.

"209 звернень надіслано за належністю до підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та органів Національної поліції України, 2 звернення долучено до матеріалів уже розпочатих кримінальних проваджень, 13 звернень перебувають на розгляді", - поінформували у ДБР.

Водночас за 30 заявами відомості до ЄРДР не вносилися у зв'язку з відсутністю достатніх даних, які б свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення.

"Заявникам були надані відповідні роз'яснення. Слід також враховувати особливу чутливість таких питань в умовах війни. Надмірне або передчасне розголошення окремих деталей може впливати на обороноздатність країни, використовуватися ворогом в інформаційних операціях, шкодити інтересам слідства та держави. Однак це зовсім не означає, що розслідування буде неповним або поверховим. Усі обставини будуть перевірені ретельно, об'єктивно та в межах закону", - пояснили там.

Що кажуть у ДБР про ситуацію в полку Скеля: подробиці
Що кажуть у ДБР про ситуацію в полку Скеля: подробиці
Що кажуть у ДБР про ситуацію в полку Скеля: подробиці

Також читайте: Директор ДБР Сухачов заявив, що гарантує справедливе розслідування щодо смертності у полку "Скеля"

Що передувало?

  • 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
  • Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
  • Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
  • Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
  • Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
  • Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
  • У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
  • Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також читайте: Полк "Скеля" заперечив інформацію ЗМІ про ще 7 смертей новобранців під час навчань

Автор: 

ДБР (3994) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (94)
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Топ коментарі
+6
Під час президенства Порошенка давно вже були б відсторонені від посад керівники "Скелі", Сухопутних Військ і навіть Головком, щоб не заважали розслідуванню. Можливо вже "Скеля" була розформована і її підрозділи переведені в інші частини. А тут проглядається картинка, що навпаки, йде дискридитація тих, хто піднімає цю тему і виявляє порушення. Ну не може бути щось погане при Голобородько, має бути все добре, позитивне, заспокійливе (як є - то хай так буде, головне говорити, що все нормально), бо інше дратує одну особу, що озвучує тільки позитивні новини.
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09.07.2026 11:01 Відповісти
+3
Ці 30 заяв,по яким було відмовлено в порушенні справи і внесенню до ЕРДР,мабуть і є ті справи де люди мертві!
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09.07.2026 10:40 Відповісти
+2
Ці звернення були відправлені до *скелі" з резолюцією " разабрацца і далажить".
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09.07.2026 10:43 Відповісти

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