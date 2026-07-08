Директор ДБР Сухачов заявив, що гарантує справедливе розслідування щодо смертності у полку "Скеля"

Директор ДБР Олексій Сухачов запевнив, що слідчі в межах розслідування нададуть належну правову оцінку діям всіх керівників 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Крім того, не залишиться поза увагою й публічні погрози на адресу журналістів, які висвітлювали події зі смертями мобілізованих в цьому підрозділі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

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За словами Сухачова, ДБР після об'єднання справ буде розглядати всі наведені факти небойових смертей в "Скелі" як єдину схему.

"Так, і дамо оцінку діям кожного командира… діям всіх керівників підрозділу", - заявив директор ДБР.

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Коментуючи висловлювання публічних погроз на адресу журналістки "Бабелю", Сухачов зазначив, що ДБР отримало офіційне повідомлення щодо цього. Наразі зареєстровано кримінальне провадження і буде перевірятися ця інформація, зазначив він.

"Слідчі будуть комунікувати безпосередньо з представником медіа, військовими, тому що тиск та погрози – це неприпустимо", – наголосив Сухачов.

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Директор ДБР запевнив, що розслідування резонансних смертей в полку "Скеля" буде справедливим.

Наразі слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

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