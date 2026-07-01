Лубінець ініціював перевірку полку "Скеля": Є матеріали, які скерують правоохоронцям

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 25–26 червня представники його моніторингової групи здійснили перевірку у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський забезпечив повне сприяння проведенню інспекції.

Про це Лубінець розповів під час пресконференції "Право має голос", присвяченої підсумкам його чотирирічної роботи на посаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Нам дали можливість спілкуватися з військовослужбовцями, які там перебували, конфіденційно. Причому хто буде спілкуватись, визначали ми, а не те, що нам когось запропонували. Станом на сьогодні ми перевіряємо інформацію не тільки ту, яка стала публічно відомою з журналістського розслідування", - сказав Лубінець.

Надійшло понад 30 звернень щодо "Скелі"

Омбудсман також повідомив, що після того, як він публічно прокоментував ситуацію, за один день надійшло понад 30 звернень щодо "Скелі".

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Публічно я готовий буду коментувати результати після того, як ми закінчимо нашу перевірку. Але скажу так, що за тими матеріалами, які ми вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів", - заявив Лубінець.

Він також повідомив, що коли його моніторингова група прибула до ОШП "Скеля", там вже працювали слідчі ДБР, співробітники військової служби правопорядку, працівники спеціалізованої військової прокуратури та група перевірки від Генштабу. За словами Лубінця, це означає "максимально ретельну перевірку всіма органами".

Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

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