Сирський про ситуацію у полку "Скеля": Ганебна історія, військовий не повинен гинути в тилу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на журналістське розслідування щодо можливих системних правопорушень у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", назвавши інциденти неприпустимими для армії воюючої країни.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція головкома ЗСУ

Сирський не став приховувати серйозності проблеми.

"Звичайно, це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних Силах у воюючій країні. Військовий не повинен гинути в тилу точно, а повинен готуватися до захисту своєї держави", - наголосив він.

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Як з'ясувалося, внутрішні органи контролю намагалися врегулювати ситуацію у "Скелі" ще кілька місяців тому, а саме цієї зими. До роботи залучали Військову службу правопорядку (ВСП), військового омбудсмена та профільні комісії. За результатами зимових інспекцій було порушено кілька кримінальних справ.

Обман з боку командування полку та нова комісія

Сирський визнав, що керівництво ЗСУ тривалий час вважало проблему вичерпаною через дезінформацію з боку безпосередніх керівників підрозділу.

За його словами, командир полку доповідав, що висновки зроблено, до порушників вжито заходів, а людей, які дискредитували підрозділ або були небажаними в полку, перевели до інших частин.

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Після появи нових матеріалів до полку направили комплексну комісію. До її складу увійшли офіцери різних структур Генерального штабу та Військової служби правопорядку. Інспекцію очолив один із заступників начальника Генштабу, досвідчений бригадний генерал Олександр Шевченко.

Перед комісією стоїть завдання перевірити абсолютно всі локації, оглянути навчальні центри й полігони, а також встановити реальне місцеперебування фігурантів колишніх правопорушень. Паралельно до процесу підключилося Державне бюро розслідувань.

"Зробимо все для того, щоб усі ці випадки були викриті і всі порушники, залежно від того, які вони скоїли порушення, були покарані", - резюмував Сирський.

За його словами, якщо йдеться про кримінальні злочини, винні мають понести кримінальну відповідальність. Якщо йдеться про дисциплінарні порушення — мають бути застосовані відповідні дисциплінарні заходи. Правові рішення щодо керівного складу полку ухвалять після завершення роботи комісій.

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

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