Сирский о ситуации в полку "Скала": Позорная история, военный не должен гибнуть в тылу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на журналистское расследование о возможных системных правонарушениях в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", назвав эти инциденты недопустимыми для армии воюющей страны.

Об этом он заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция главнокомандующего ВСУ

Сирский не стал скрывать серьезности проблемы.

"Конечно, это позорная история с точки зрения того, что она вообще имеет место в Вооруженных силах воюющей страны. Военный точно не должен гибнуть в тылу, а должен готовиться к защите своего государства", — подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оснований для увольнения Сырского из-за ситуации в "Скале" нет, — Вениславский

Как выяснилось, внутренние органы контроля пытались урегулировать ситуацию в "Скале" еще несколько месяцев назад. К работе привлекали Военную службу правопорядка (ВСП), военного омбудсмена и профильные комиссии. По результатам зимних инспекций было возбуждено несколько уголовных дел.

Обман со стороны командования полка и новая комиссия

Сырский признал, что руководство ВСУ долгое время считало проблему исчерпанной из-за дезинформации со стороны непосредственных руководителей подразделения.

По его словам, командир полка докладывал, что выводы сделаны, в отношении нарушителей приняты меры, а людей, которые дискредитировали подразделение или были нежелательными в полку, перевели в другие части.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких "бетонных ям" в штурмовом полку "Скала" нет, факты избиения должны расследоваться в соответствии с законом, — пресс-секретарь Братущак

После появления новых материалов в полк направили комплексную комиссию. В ее состав вошли офицеры различных структур Генерального штаба и Военной службы правопорядка. Инспекцию возглавил один из заместителей начальника Генштаба, опытный бригадный генерал Шевченко.

Перед комиссией стоит задача проверить абсолютно все объекты, осмотреть учебные центры и полигоны, а также установить реальное местонахождение фигурантов бывших правонарушений.

Параллельно к процессу подключилось Государственное бюро расследований.

"Сделаем все для того, чтобы все эти случаи были раскрыты и все нарушители, в зависимости от того, какие нарушения они совершили, были наказаны", — резюмировал Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Скала" подтверждает 25 из 26 случаев небоевой гибели новобранцев, но об их обстоятельствах не знает

Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира полка "Скала" Гаркавого отстранили на время расследования ситуации в подразделении