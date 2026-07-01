Лубинец инициировал проверку полка "Скала": есть материалы, которые будут переданы правоохранительным органам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 25–26 июня представители его мониторинговой группы провели проверку в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обеспечил полное содействие проведению инспекции.

Об этом Лубинец рассказал во время пресс-конференции "Право имеет голос", посвященной итогам его четырехлетней работы на этой должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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"Нам дали возможность конфиденциально пообщаться с военнослужащими, которые там находились. Причем кто будет общаться, определяли мы, а не так, что нам кого-то предложили. На сегодняшний день мы проверяем не только ту информацию, которая стала общеизвестной благодаря журналистскому расследованию", - сказал Лубинец.

Поступило более 30 обращений по поводу "Скалы"

Омбудсмен также сообщил, что после того, как он публично прокомментировал ситуацию, за один день поступило более 30 обращений по поводу "Скалы".

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"Публично я буду готов комментировать результаты после того, как мы завершим нашу проверку. Но скажу так: на основании тех материалов, которые мы уже видим, будут направлены материалы в правоохранительные органы", - заявил Лубинец.

Он также сообщил, что когда его мониторинговая группа прибыла в ОШП "Скала", там уже работали следователи ГБР, сотрудники военной службы правопорядка, сотрудники специализированной военной прокуратуры и группа проверки от Генштаба. По словам Лубинеца, это означает "максимально тщательную проверку всеми органами".

Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

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