Директор ГБР Сухачев заявил, что гарантирует справедливое расследование случаев смертности в полку "Скала"
Директор ГБР Алексей Сухачев заверил, что следователи в рамках расследования дадут надлежащую правовую оценку действиям всех руководителей 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Кроме того, не останутся без внимания и публичные угрозы в адрес журналистов, освещавших события, связанные с гибелью мобилизованных в этом подразделении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".
По словам Сухачева, ГБР после объединения дел будет рассматривать все приведенные факты небоевых смертей в "Скале" как единую схему.
"Да, и мы дадим оценку действиям каждого командира… действиям всех руководителей подразделения", - заявил директор ГБР.
Комментируя публичные угрозы в адрес журналистки "Бабеля", Сухачев отметил, что ГБР получило официальное сообщение по этому поводу. В настоящее время зарегистрировано уголовное производство, и эта информация будет проверяться, отметил он.
"Следователи будут общаться напрямую с представителем СМИ, военными, потому что давление и угрозы – это недопустимо", – подчеркнул Сухачев.
Директор ГБР заверил, что расследование резонансных смертей в полку "Скала" будет справедливым.
В настоящее время следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
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