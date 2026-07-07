Полк "Скала" опроверг информацию СМИ о ещё 7 смертях новобранцев во время учений

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал новую информацию издания "Бабель" о ещё семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что стремятся "свести к нулю" небоевые потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении командования.

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Новое расследование

Напомним, 7 июля издание "Бабель" опубликовало новые свидетельства о еще семи военнослужащих полка, погибших не во время боевых заданий. Большинство мобилизованных умерли, пробыв в полку менее месяца.

Все вновь выявленные эпизоды, как и предыдущие, а также контакты родственников погибших редакция передала следователям Государственного бюро расследований.

Среди них — 43-летний Сергей Богданов . Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, но мать мужчины говорит, что у нее есть фото с избитым лицом Сергея.

. Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, но мать мужчины говорит, что у нее есть фото с избитым лицом Сергея. Еще один военный — 38-летний Игорь Чаусов , по официальным данным, умер от интоксикации и отравления. На фото и видео, предоставленных женой, запечатлены посиневшие пальцы рук и ног.

, по официальным данным, умер от интоксикации и отравления. На фото и видео, предоставленных женой, запечатлены посиневшие пальцы рук и ног. Оба военных, по словам близких, не имели наркотической зависимости. Еще один из семи мужчин, о которых пишет "Бабель", — Дмитрий Цуканов (41 год), — находился на заместительной поддерживающей терапии. Официальная причина смерти — пневмония. Отец Дмитрия говорит о подозрительных следах на теле сына.

(41 год), — находился на заместительной поддерживающей терапии. Официальная причина смерти — пневмония. Отец Дмитрия говорит о подозрительных следах на теле сына. Другой боец — Владимир Потапенко (51 год) — не страдал наркотической зависимостью. Официальная причина смерти — легочно-сердечная недостаточность, частичная пневмония. Жена считает, что Владимиру вовремя не оказали медицинскую помощь.

(51 год) — не страдал наркотической зависимостью. Официальная причина смерти — легочно-сердечная недостаточность, частичная пневмония. Жена считает, что Владимиру вовремя не оказали медицинскую помощь. Андрей Кукса (47) скончался 6 декабря в подъезде дома в Желтых Водах. Официальная причина смерти — умышленное самоповреждение. Родные самостоятельно нашли тело в морге, они рассказывают о шести ударах острым предметом в область шеи. Они утверждают, что Андрея преследовали и убили.

скончался 6 декабря в подъезде дома в Желтых Водах. Официальная причина смерти — умышленное самоповреждение. Родные самостоятельно нашли тело в морге, они рассказывают о шести ударах острым предметом в область шеи. Они утверждают, что Андрея преследовали и убили. У военнослужащих Игоря Татаринцева (28) и Евгения Набракло (41) были разные официальные причины смерти — кардиомиопатия и острый гнойный бактериальный менингит соответственно. Наркотической зависимости у них не было.

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Заявление полка о новых материалах СМИ

В "Скале" заявили, что трое военнослужащих скончались в больнице, ещё трое — от естественной смерти, а седьмой военнослужащий покончил жизнь самоубийством. В то же время там призывают "рассматривать каждый случай отдельно — на основе неопровержимых фактов, документов и беспристрастных показаний".

Полк утверждает, что его позиция остается неизменной: командование продолжает взаимодействовать с правоохранительными органами.

"Параллельно с официальным расследованием "Скала" продолжает прилагать реальные усилия, чтобы свести любые небоевые потери к нулю. Для этого командование полка рассматривает комплексный вариант изменения подхода к работе с мобилизованными и коммуникации с их родными", — говорится в заявлении.

Кроме того, "Скала" опровергла предположения о своей причастности к давлению на "Бабель" после того, как у одного из его совладельцев прошли обыски по делу о завышении цен на дроны.

"Наше подразделение выполняет только одну задачу — систематически, профессионально и результативно утилизирует руcню как минимум по 13 направлениям", — добавили там.

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

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