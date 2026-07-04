Скандал в "Скале" - это удар по мобилизации, - Онистрат. ВИДЕО

Ситуация вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сказывается на всей обороноспособности страны, поскольку люди, которые по каким-то причинам до сих пор уклонялись от мобилизации, теперь будут продолжать уклоняться, прикрываясь медийным скандалом.

Об этом заявил военный и экс-банкир Андрей Онистрат в новом выпуске подкаста "Деньги войны" для "Лига нет", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я за то, чтобы журналисты делали свою работу. Вчера я понял, что "Бебелю" за это (публикацию скандального материала. — Ред.) никто не платил, они просто слабо разбираются в войне и с точки зрения этой темы немного хайпожеры. Она сразу выносит их в топ, все об этом говорят. Я за то, чтобы они все писали то, что хотят, но я против того, чтобы мы строили какие-то наши выводы на основе наркозависимых", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что Онистрат поставил под сомнение показания, на которых построены обвинения против "Скалы".

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Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" - неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

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