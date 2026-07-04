Скандал у "Скелі" - це удар по мобілізації, - Оністрат. ВIДЕО

Ситуація довкола 425 окремого штурмового полку "Скеля" впливає на всю обороноздатність країни, оскільки люди, які з якихось причин досі уникали мобілізації, тепер продовжуватимуть ухилятися, прикриваючись медійним скандалом.

Про це заявив військовий та ексбанкір Андрій Оністрат в новому випуску подкасту "Гроші війни" для Ліга нет, інформує Цензор.НЕТ.

"Я за те, щоб журналісти робили свою роботу. На вчора я зрозумів, що "Бебелю" за це (публікацію скандального матеріалу. - Ред.) ніхто не платив, вони просто слабо розбираються у війні і вони трошки хайпожери з точки зору цієї теми. Вона їх одразу виносить в топ, всі про це говорять. Я за те, щоб вони всі своє писали, але я проти того, щоб ми будували якісь наші застосунки на підставі наркозалежних", - уточнив він.

Раніше повідвомлялося, що Оністрат поставив під сумнів свідчення, на яких побудовані звинувачення проти "Скелі".

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

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