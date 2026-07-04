Скандал у "Скелі" - це удар по мобілізації, - Оністрат. ВIДЕО
Ситуація довкола 425 окремого штурмового полку "Скеля" впливає на всю обороноздатність країни, оскільки люди, які з якихось причин досі уникали мобілізації, тепер продовжуватимуть ухилятися, прикриваючись медійним скандалом.
Про це заявив військовий та ексбанкір Андрій Оністрат в новому випуску подкасту "Гроші війни" для Ліга нет, інформує Цензор.НЕТ.
"Я за те, щоб журналісти робили свою роботу. На вчора я зрозумів, що "Бебелю" за це (публікацію скандального матеріалу. - Ред.) ніхто не платив, вони просто слабо розбираються у війні і вони трошки хайпожери з точки зору цієї теми. Вона їх одразу виносить в топ, всі про це говорять. Я за те, щоб вони всі своє писали, але я проти того, щоб ми будували якісь наші застосунки на підставі наркозалежних", - уточнив він.
Раніше повідвомлялося, що Оністрат поставив під сумнів свідчення, на яких побудовані звинувачення проти "Скелі".
Що передувало?
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
- У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
- Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
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