Полк "Скала" выявил более 500 наркозависимых бойцов после ВВК: их направили на лечение

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" заявили, что более 500 военнослужащих подразделения официально признаны наркозависимыми и в настоящее время направлены в специализированные медицинские учреждения для прохождения заместительной терапии.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник группы гражданско-военного сотрудничества подразделения Андрей Сурай, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ломка" в первые дни обучения и самостоятельная фиксация

Речь идет о зафиксированных случаях, имеющих документальное подтверждение.

"Более 500 человек, наркозависимых, не по их собственным словам, потому что они хотят именно сегодня принять тот или иной наркотик, а по другой причине — потому что у них есть документы, подтверждающие это. Вот более 500 человек из числа наших военнослужащих сейчас находятся в различных учреждениях. Не у нас. Мы их отправили, и там они получают необходимые наркотики", – отметил Сурай.

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Он пояснил, что озвученная ранее военным омбудсменом Ольгой Решетиловой цифра в около 2000 человек с наркотической зависимостью — это внутренняя статистика самого полка, которую передали в соответствующие структуры.

"То есть это не они выявили, это мы об этом сказали. Как мы это выявили? Здесь главное — мы выявили. Когда люди приезжают к нам, в ВВК написано, что они годны и должны выполнять свой конституционный долг. Во время обучения, в первые несколько дней у части из них начинается так называемая ломка, им становится плохо. Они обращаются к врачам. И врачи понимают, что это такое, и назначают препараты, которые уменьшают боль и помогают пережить ломку… Это мы их выявили. Большинство из них со временем перестали быть наркозависимыми, но мы это зафиксировали. И когда к нам приезжала проверка из Офиса омбудсмена, мы показали: смотрите, кого нам присылают. И мы с этим постоянно работаем. Нам приходится с этим работать", – отметил Сурай.

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Военные с инфекционными заболеваниями

Помимо наркотической зависимости, в "Скале" зафиксировано 13 военнослужащих с туберкулезом, которых госпитализировали и лечат.

Кроме того, по его словам, есть "определенное количество" военных с гепатитом С. Сурай отметил, что такие случаи находятся под медицинским наблюдением, а состояние военнослужащих может меняться — от ремиссии до обострения, что влияет на годность к службе.

"Послушайте, у нас большое, скажем так, количество людей с гепатитом С, и они должны служить — так решило государство, не я. И если им становится плохо из-за обострения, то мы их так же госпитализируем. Они зафиксированы, мы следим за ними. Они знают, что могут обратиться к врачам. И тот факт, что мы знаем их количество, а оно немаленькое, к сожалению, уже свидетельствует о том, что они, по крайней мере, обращаются. То есть о каких пытках мы можем говорить, если они у нас все записаны?" – добавил Сурай.

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Отметим, что военный омбудсмен ранее указала, что несколько месяцев назад в "Скале" выявили около двух тысяч военнослужащих с наркотической зависимостью, после чего было созвано межведомственное совещание. По её словам, сейчас работа по этому вопросу продолжается.

Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

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