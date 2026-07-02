Полк "Скеля" виявив понад 500 наркозалежних бійців після ВЛК: Їх направили на лікування

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" заявили, що понад 500 військовослужбовців підрозділу офіційно ідентифіковані як наркозалежні та нині переведені до спеціалізованих медзакладів для замісної терапії.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва підрозділу Андрій Сурай, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ломка" у перші дні навчання та самостійна фіксація

Йдеться про зафіксовані випадки, які мають документальне підтвердження.

"Понад 500 людей, наркозалежних, не за їхніми словами, тому що вони хочуть конкретно сьогодні той чи інший наркотик взяти, а з іншої причини, тому що в них є документи про це. От понад 500 людей зараз із наших військовослужбовців перебувають у різних закладах. Не у нас. Ми їх відправили, і там вони отримують необхідні наркотики", – зазначив Сурай.

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Він пояснив, що озвучена раніше військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою цифра у близько 2000 осіб із наркотичними залежностями — це внутрішня статистика самого полку, яку передали до відповідних структур.

"Тобто це не вони виявили, це ми сказали про це. Як ми це виявили? Тут ключове – ми виявили. Коли люди приїжджають до нас, у ВЛК написано, що вони придатні й повинні виконувати свій конституційний обов’язок. Під час навчання, у перші кілька днів у частини з них починається так звана ломка, їм стає зле. Вони звертаються до лікарів. І лікарі розуміють, що це, і надають препарати, які зменшують біль і допомагають пережити ломку… Це ми їх виявили. Більшість із них з часом перестала бути наркозалежними, але ми це зафіксували. І коли до нас приїжджала перевірка з Офісу омбудсмена, ми показали: дивіться, кого нам присилають. І ми з цим постійно працюємо. Нам доводиться з цим працювати", – зазначив Сурай.

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Військові з інфекційними хворобами

Окрім наркотичних розладів, у "Скелі" зафіксовано 13 військовослужбовців із туберкульозом, яких госпіталізували та лікують.

Окремо, за його словами, є "певна кількість" військових із гепатитом С. Сурай зазначив, що такі випадки перебувають під медичним наглядом, а стан військовослужбовців може змінюватися –– від ремісії до загострення, що впливає на придатність до служби.

"Дивіться, у нас велика, скажімо так, кількість людей з гепатитом C, і вони повинні служити – це так держава вирішила, не я. І якщо їм стає зле через загострення, то ми їх так само госпіталізуємо. Вони зафіксовані, ми слідкуємо за ними. Вони знають, що можуть звернутися до лікарів. І той факт, що ми знаємо їх кількість, а вона немаленька, на жаль, вже свідчить про те, що вони щонайменше звертаються. Тобто про яке катування ми можемо казати, якщо вони в нас всі записані?" – додав Сурай.

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Зазначимо, що військова омбудсменка раніше зазначила, що кілька місяців тому у "Скелі" виявили близько двох тисяч військовослужбовців із наркотичною залежністю, після чого була скликана міжвідомча нарада. За її словами, зараз робота щодо цього триває.

Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

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