Полк "Скеля" заперечив інформацію ЗМІ про ще 7 смертей новобранців під час навчань

425 окремий штурмовий полк "Скеля" прокоментував нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві командування.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нове розслідування

Нагадаємо, 7 липня видання "Бабель" опублікувало нові свідчення про ще сімох військовослужбовців полку, які загинули не під час бойових завдань. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менш ніж місяць.

Усі нові виявлені епізоди, як і попередні, а також контакти рідних померлих редакція передала слідчим Державного бюро розслідувань.

Серед них — 43-річний Сергій Богданов . Офіційна причина смерті — гостра серцево-судинна недостатність, але мати чоловіка каже, що в неї є фото з побитим обличчям Сергія.

. Офіційна причина смерті — гостра серцево-судинна недостатність, але мати чоловіка каже, що в неї є фото з побитим обличчям Сергія. Ще один військовий — 38-річний Ігор Чаусов , за офіційними даними, помер від інтоксикації та отруєння. На фото і відео, наданих дружиною, зафіксовані синього кольору пальці рук і ніг.

, за офіційними даними, помер від інтоксикації та отруєння. На фото і відео, наданих дружиною, зафіксовані синього кольору пальці рук і ніг. Обидва військові, зі слів близьких, не мали наркотичної залежності. Ще один із семи чоловіків, про яких пише "Бабель", –– Дмитро Цуканов (41 рік), –– перебував на замісній підтримувальній терапії. Офіційна причина смерті — пневмонія. Батько Дмитра говорить про підозрілі сліди на тілі сина.

(41 рік), –– перебував на замісній підтримувальній терапії. Офіційна причина смерті — пневмонія. Батько Дмитра говорить про підозрілі сліди на тілі сина. Інший боєць –– Володимир Потапенко (51 рік) не мав наркотичної залежності. Офіційна причина смерті — легенево-серцева недостатність, часткова пневмонія. Дружина вважає, що Володимиру вчасно не надали медичної допомоги.

(51 рік) не мав наркотичної залежності. Офіційна причина смерті — легенево-серцева недостатність, часткова пневмонія. Дружина вважає, що Володимиру вчасно не надали медичної допомоги. Андрій Кукса (47) помер 6 грудня в підʼїзді будинку в Жовтих Водах. Офіційна причина смерті — навмисне самоушкодження. Рідні самостійно знайшли тіло в морзі, вони розповідають про шість ударів гострим предметом в ділянку шиї. Вони твердять, що Андрія переслідували й вбили.

помер 6 грудня в підʼїзді будинку в Жовтих Водах. Офіційна причина смерті — навмисне самоушкодження. Рідні самостійно знайшли тіло в морзі, вони розповідають про шість ударів гострим предметом в ділянку шиї. Вони твердять, що Андрія переслідували й вбили. Військові Ігор Татарінцев (28) та Євген Набракло (41) мали різні офіційні причини смерті –– кардіоміопатія та гострий гнійний бактеріальний менінгіт відповідно. Наркотичної залежності не мали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ні від командування, ні від інших служб повідомлень про можливі катування в "Скелі" не було, - ДБР

Заява полку про нові матеріали ЗМІ

У "Скелі" заявили, що троє військовослужбовців померли в лікарні, ще троє — природною смертю, а сьомий воїн покінчив життя самогубством. Водночас там закликають "розглядати кожен випадок окремо — на основі неспростовних фактів, документів та незаангажованих свідчень".

Полк стверджує, що їхня позиція залишається незмінною: командування продовжує взаємодіяти з правоохоронними органами.

"Паралельно з офіційним розслідуванням "Скеля" продовжує докладати реальних зусиль, щоби звести будь-які небойові втрати до нуля. Для цього командування Полку розглядає комплексний варіант зміни підходу щодо роботи з мобілізованими та комунікації з їхніми рідними", –– йдеться у заяві.

Крім того, "Скеля" заперечила припущення про свою причетність до тиску на "Бабель" після того, як в одного з його співвласників відбулися обшуки у справі завищення цін на дрони.

"Наш підрозділ виконує лише одне завдання — систематично, професійно та результативно утилізує руcню щонайменше на 13 напрямках", — додали там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скандал у "Скелі" - це удар по мобілізації, - Оністрат. ВIДЕО

Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Скеля" виявив понад 500 наркозалежних бійців після ВЛК: Їх направили на лікування