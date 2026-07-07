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Новини Смерть військових полку Скеля
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Ні від командування, ні від інших служб повідомлень про можливі катування в "Скелі" не було, - ДБР

Ситуація у полку Скеля: що кажуть у ДБР?

ДБР не отримувало повідомлень про можливі факти катування у 425 ОШП "Скеля" ні від військового командування, ні від інших служб.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Від військового командування інформації щодо негативних ситуацій в "Скелі" ми не отримували. Були певні скарги від потерпілих, і по них були одразу зареєстровані провадження", - зазначив він.

Також в директора ДБР запитали, чи надходила інформація щодо можливих правопорушень на полігонах "Скелі" від будь-яких інших служб.

Читайте: ДБР розслідує 2,7 тис. проваджень проти зрадників. Серед фігурантів - посадовці найвищого рівня - Сухачов

"На жаль, ні. Хоча і в ЗСУ, і в інших правоохоронних органах є відповідні служби, які мають володіти подібною інформацію і своєчасно реагувати на неї", - додав Сухачов.

За його словами, наразі в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідуються 5 кримінальних проваджень щодо "Скелі", які були зареєстровані у 2025-му – на початку 2026 роках.

"Останнє, шосте, було зареєстроване після публікації журналістського розслідування в Головному слідчому управлінні ДБР", – додав він.

Сухачов сказав, що найближчим часом всі ці провадження будуть об'єднані.

"Організовувати подальше розслідування буде вже спільна слідча група з числа працівників центрального апарату та територіального управління", - підсумував він.

Також дивіться: Скандал у "Скелі" - це удар по мобілізації, - Оністрат. ВIДЕО

Що передувало?

  • 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
  • Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
  • Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
  • Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
  • Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
  • Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
  • У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
  • Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Читайте: Полк "Скеля" виявив понад 500 наркозалежних бійців після ВЛК: Їх направили на лікування

Автор: 

ДБР (3986) Сухачов Олексій (68) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (91)
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Топ коментарі
+15
"Бандити не повідомляли поліцію, щодо пограбування ювелірної крамниці. Тому вважаємо всі заяви власника крамниці необгрунтованими та безпідставними."
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07.07.2026 15:11 Відповісти
+14
В ДБР *********. Як це вони бачать? Командування само на себе донос буде писати? 🤔🤣
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07.07.2026 15:10 Відповісти
+13
Удивительно. От командования подразделения в котором могли осуществляться насильственные действия над людьми - в ДБР не поступало никаких сообщений. Просто удивительно и невероятно.
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07.07.2026 15:10 Відповісти

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