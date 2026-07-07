Ні від командування, ні від інших служб повідомлень про можливі катування в "Скелі" не було, - ДБР
ДБР не отримувало повідомлень про можливі факти катування у 425 ОШП "Скеля" ні від військового командування, ні від інших служб.
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Від військового командування інформації щодо негативних ситуацій в "Скелі" ми не отримували. Були певні скарги від потерпілих, і по них були одразу зареєстровані провадження", - зазначив він.
Також в директора ДБР запитали, чи надходила інформація щодо можливих правопорушень на полігонах "Скелі" від будь-яких інших служб.
"На жаль, ні. Хоча і в ЗСУ, і в інших правоохоронних органах є відповідні служби, які мають володіти подібною інформацію і своєчасно реагувати на неї", - додав Сухачов.
За його словами, наразі в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідуються 5 кримінальних проваджень щодо "Скелі", які були зареєстровані у 2025-му – на початку 2026 роках.
"Останнє, шосте, було зареєстроване після публікації журналістського розслідування в Головному слідчому управлінні ДБР", – додав він.
Сухачов сказав, що найближчим часом всі ці провадження будуть об'єднані.
"Організовувати подальше розслідування буде вже спільна слідча група з числа працівників центрального апарату та територіального управління", - підсумував він.
Що передувало?
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
- У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
- Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
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