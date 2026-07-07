Ні від командування, ні від інших служб повідомлень про можливі катування в "Скелі" не було, - ДБР

ДБР не отримувало повідомлень про можливі факти катування у 425 ОШП "Скеля" ні від військового командування, ні від інших служб.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Від військового командування інформації щодо негативних ситуацій в "Скелі" ми не отримували. Були певні скарги від потерпілих, і по них були одразу зареєстровані провадження", - зазначив він.

Також в директора ДБР запитали, чи надходила інформація щодо можливих правопорушень на полігонах "Скелі" від будь-яких інших служб.

Читайте: ДБР розслідує 2,7 тис. проваджень проти зрадників. Серед фігурантів - посадовці найвищого рівня - Сухачов

"На жаль, ні. Хоча і в ЗСУ, і в інших правоохоронних органах є відповідні служби, які мають володіти подібною інформацію і своєчасно реагувати на неї", - додав Сухачов.

За його словами, наразі в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідуються 5 кримінальних проваджень щодо "Скелі", які були зареєстровані у 2025-му – на початку 2026 роках.

"Останнє, шосте, було зареєстроване після публікації журналістського розслідування в Головному слідчому управлінні ДБР", – додав він.

Сухачов сказав, що найближчим часом всі ці провадження будуть об'єднані.

"Організовувати подальше розслідування буде вже спільна слідча група з числа працівників центрального апарату та територіального управління", - підсумував він.

Також дивіться: Скандал у "Скелі" - це удар по мобілізації, - Оністрат. ВIДЕО

Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Читайте: Полк "Скеля" виявив понад 500 наркозалежних бійців після ВЛК: Їх направили на лікування