ДБР розслідує 2,7 тис. проваджень проти зрадників. Серед фігурантів - посадовці найвищого рівня - Сухачов

олександр сухачов

ДБР максимально жорстко та послідовно протидіє тим, хто зраджує Україну під час війни.

Про це у коментарі Інтерфакс-Україна сказав директор ДБР Олексій Сухачов, інформує Цензор.НЕТ.

"Боротьба зі зрадою та колабораціонізмом - це питання виживання держави. Кожен, хто свідомо став на бік ворога - працює проти України та причетний до знищення нашого народу. Тому ДБР діє максимально жорстко й послідовно: ми документуємо кожен факт, встановлюємо всіх причетних і досягнемо, що злочинці відповідатимуть перед судом",- наголосив Сухачов.

За його словами, станом на початок вересня Бюро розслідує 2 758 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Переважна більшість - це факти державної зради (1 893 провадження) та колабораційної діяльності (686 проваджень). Ще 46 справ стосуються пособництва державі-агресору. Майже 1 300 кримінальних проваджень уже направлено до суду.

"Ми разом з колегами з інших правоохоронних органів викорінюємо зраду на всіх щаблях управління", - підкреслив він.

Директор ДБР розповів, що серед фігурантів таких справ - колишні та чинні посадовці найвищого рівня. Так, 10 проваджень розслідується щодо народних депутатів, 1 провадження - щодо державного службовця категорії "А", 51 провадження стосується суддів, 1 591 провадження - правоохоронців, ще 121 провадження відкрито стосовно військовослужбовців.

"Це означає, що жоден статус чи посада не можуть стати індульгенцією для зради", - зазначив директор ДБР.

державна зрада (1765) ДБР (3714) Сухачов Олексій (66)
Зоряні війни: НАБУ завдає удар у відповідь.
Граф генерал Дуку перейшов на темну сторону.
03.09.2025 12:26 Відповісти
+3
03.09.2025 12:22 Відповісти
+3
Нігуя собі! - вже й до Татарова добрались?
03.09.2025 12:22 Відповісти
СІМ'Я ГЕНЕРАЛА СБУ ДУКИ З ПАСПОРТАМИ РФ КАТАЄТЬСЯ ДО ОКУПАНТІВ І ВЕДЕ БІЗНЕС ЗА ЇХНІМИ ЗАКОНАМИ -

Центр протидії корупції оприлюднив https://youtu.be/UT6iByT3dzI?si=wsfrii7jIEVi3CC- розслідування, у якому йдеться про ймовірні зв'язки родини першого заступника начальника департаменту СБУ із захисту національної державності Сергія Дуки з Росією. За даними журналістів, його найближчі родичі отримали російські паспорти, мають бізнес, зареєстрований у країні-агресорці та навіть відвідували її вже після початку повномасштабної війни.

Голова ЦПК Віталій Шабунін у своєму розслідуванні наголосив, що саме департамент Дуки відігравав ключову роль у гучних політичних операціях проти журналістів та антикорупційних органів. Зокрема, він нагадав про https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-stezhila-za-mnoju-navit-na-likuvanni-v-ispaniji-detektiv-nabu-mahamedrasulov.html затримання детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, яке відбулося за день до голосування у Верховній Раді за скандальний закон про демонтаж НАБУ і САП.
03.09.2025 12:21 Відповісти
03.09.2025 12:22 Відповісти
Бери вище - вони вже, мабуть, д"Єрмака з Зеленським , туди включили... (Але це "державна таємниця")
показати весь коментар
03.09.2025 12:52 Відповісти
ЕКСКЕРІВНИЦТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОВА ВІДМИЛО 200 МЛН ГРН НА БУДІВНИЦТВІ ФОРТИФІКАЦІЙ НА ДОНБАСІ, ЯКІ ЗДАЛО В НЕЗАДОВІЛЬНОМУ СТАНІ - ЖЕЛЕЗНЯЗа словами депутата, правоохоронці зафіксували причетність чиновників до схеми, але ті не понесли покарання, а отримали ще вищі посади.

Під час https://zn.ua/ukr/war/sirskij-pojasniv-jak-zminivsja-pidkhid-do-budivnitstva-fortifikatsijnikh-sporud-.html будівництва оборонних фортифікацій у Донецькій області, які споруджувала Полтавська обласна військова адміністрація, і які обійшлись у майже 400 мільйонів гривень, чиновники привласнили половину цієї суми, йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=IPuDQ1e1Ssk розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка.
показати весь коментар
03.09.2025 12:23 Відповісти
зеля та єрмак є у списку?
показати весь коментар
03.09.2025 12:25 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 12:27 Відповісти
І коли суди?
показати весь коментар
03.09.2025 12:28 Відповісти
Мабуть буде затримка з цим, почнуться самовідвіди.
показати весь коментар
03.09.2025 12:32 Відповісти
Треба поспішати, бо вже немає кому в тих судах працювати
показати весь коментар
03.09.2025 12:36 Відповісти
Вчора ж казали шо підкинули їм грошенят
показати весь коментар
03.09.2025 12:40 Відповісти
Хто і коли? Невже нагі «партнери» по **** мізків?
показати весь коментар
03.09.2025 12:45 Відповісти
розслідується під особистим контролем херульника ж оп-ісу - андрєя **************.
показати весь коментар
03.09.2025 12:35 Відповісти
Під міндіча копають?
показати весь коментар
03.09.2025 12:35 Відповісти
Міндіча вже можна тільки як Портнова видьорнути
показати весь коментар
03.09.2025 12:42 Відповісти
Ага. СчаС. То гаманець, і то святоЄ.

27.08.2025, 11:45 190

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо закріплення курсу України на членство в НАТО у Конституції, звинувачуючи у цьому колишнього президента Петра Порошенка та пов'язуючи євроатлантичний курс із початком повномасштабної війни
показати весь коментар
03.09.2025 12:48 Відповісти
Об"явіть будь ласка увесь список !
показати весь коментар
03.09.2025 12:42 Відповісти
А на Ваньку Баканова є кримінальне провадження,а на оточення ЗЕленського Верещук,Данілова,можливо,других?За південь,Маріуполь,за ігнорування і не підготовку до війни?
показати весь коментар
03.09.2025 12:43 Відповісти
Марионетки.
показати весь коментар
03.09.2025 13:06 Відповісти
Єдине питання. СКІЛЬКИ ВИРОКІВ З РЕАЛЬНИМ (НЕ В РОЗШУКУ) ПОКАРАННЯМ?? Бо у звіті немає нічого...
показати весь коментар
03.09.2025 13:10 Відповісти
 
 