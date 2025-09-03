ДБР розслідує 2,7 тис. проваджень проти зрадників. Серед фігурантів - посадовці найвищого рівня - Сухачов

ДБР максимально жорстко та послідовно протидіє тим, хто зраджує Україну під час війни.

Про це у коментарі Інтерфакс-Україна сказав директор ДБР Олексій Сухачов, інформує Цензор.НЕТ.

"Боротьба зі зрадою та колабораціонізмом - це питання виживання держави. Кожен, хто свідомо став на бік ворога - працює проти України та причетний до знищення нашого народу. Тому ДБР діє максимально жорстко й послідовно: ми документуємо кожен факт, встановлюємо всіх причетних і досягнемо, що злочинці відповідатимуть перед судом",- наголосив Сухачов.

За його словами, станом на початок вересня Бюро розслідує 2 758 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Переважна більшість - це факти державної зради (1 893 провадження) та колабораційної діяльності (686 проваджень). Ще 46 справ стосуються пособництва державі-агресору. Майже 1 300 кримінальних проваджень уже направлено до суду.

"Ми разом з колегами з інших правоохоронних органів викорінюємо зраду на всіх щаблях управління", - підкреслив він.

Директор ДБР розповів, що серед фігурантів таких справ - колишні та чинні посадовці найвищого рівня. Так, 10 проваджень розслідується щодо народних депутатів, 1 провадження - щодо державного службовця категорії "А", 51 провадження стосується суддів, 1 591 провадження - правоохоронців, ще 121 провадження відкрито стосовно військовослужбовців.

"Це означає, що жоден статус чи посада не можуть стати індульгенцією для зради", - зазначив директор ДБР.