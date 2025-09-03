ДБР розслідує 2,7 тис. проваджень проти зрадників. Серед фігурантів - посадовці найвищого рівня - Сухачов
ДБР максимально жорстко та послідовно протидіє тим, хто зраджує Україну під час війни.
Про це у коментарі Інтерфакс-Україна сказав директор ДБР Олексій Сухачов, інформує Цензор.НЕТ.
"Боротьба зі зрадою та колабораціонізмом - це питання виживання держави. Кожен, хто свідомо став на бік ворога - працює проти України та причетний до знищення нашого народу. Тому ДБР діє максимально жорстко й послідовно: ми документуємо кожен факт, встановлюємо всіх причетних і досягнемо, що злочинці відповідатимуть перед судом",- наголосив Сухачов.
За його словами, станом на початок вересня Бюро розслідує 2 758 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Переважна більшість - це факти державної зради (1 893 провадження) та колабораційної діяльності (686 проваджень). Ще 46 справ стосуються пособництва державі-агресору. Майже 1 300 кримінальних проваджень уже направлено до суду.
"Ми разом з колегами з інших правоохоронних органів викорінюємо зраду на всіх щаблях управління", - підкреслив він.
Директор ДБР розповів, що серед фігурантів таких справ - колишні та чинні посадовці найвищого рівня. Так, 10 проваджень розслідується щодо народних депутатів, 1 провадження - щодо державного службовця категорії "А", 51 провадження стосується суддів, 1 591 провадження - правоохоронців, ще 121 провадження відкрито стосовно військовослужбовців.
"Це означає, що жоден статус чи посада не можуть стати індульгенцією для зради", - зазначив директор ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Центр протидії корупції оприлюднив https://youtu.be/UT6iByT3dzI?si=wsfrii7jIEVi3CC- розслідування, у якому йдеться про ймовірні зв'язки родини першого заступника начальника департаменту СБУ із захисту національної державності Сергія Дуки з Росією. За даними журналістів, його найближчі родичі отримали російські паспорти, мають бізнес, зареєстрований у країні-агресорці та навіть відвідували її вже після початку повномасштабної війни.
Голова ЦПК Віталій Шабунін у своєму розслідуванні наголосив, що саме департамент Дуки відігравав ключову роль у гучних політичних операціях проти журналістів та антикорупційних органів. Зокрема, він нагадав про https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-stezhila-za-mnoju-navit-na-likuvanni-v-ispaniji-detektiv-nabu-mahamedrasulov.html затримання детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, яке відбулося за день до голосування у Верховній Раді за скандальний закон про демонтаж НАБУ і САП.
Графгенерал Дуку перейшов на темну сторону.
Під час https://zn.ua/ukr/war/sirskij-pojasniv-jak-zminivsja-pidkhid-do-budivnitstva-fortifikatsijnikh-sporud-.html будівництва оборонних фортифікацій у Донецькій області, які споруджувала Полтавська обласна військова адміністрація, і які обійшлись у майже 400 мільйонів гривень, чиновники привласнили половину цієї суми, йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=IPuDQ1e1Ssk розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка.
27.08.2025, 11:45 190
Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо закріплення курсу України на членство в НАТО у Конституції, звинувачуючи у цьому колишнього президента Петра Порошенка та пов'язуючи євроатлантичний курс із початком повномасштабної війни