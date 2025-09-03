РУС
Новости
791 25

ГБР расследует 2,7 тыс. производств против предателей. Среди фигурантов - чиновники высшего уровня - Сухачев

Александр Сухачев

ГБР максимально жестко и последовательно противодействует тем, кто предает Украину во время войны.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказал директор ГБР Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ.

"Борьба с предательством и коллаборационизмом - это вопрос выживания государства. Каждый, кто сознательно стал на сторону врага - работает против Украины и причастен к уничтожению нашего народа. Поэтому ГБР действует максимально жестко и последовательно: мы документируем каждый факт, устанавливаем всех причастных и добьемся, что преступники будут отвечать перед судом",- подчеркнул Сухачев.

По его словам, по состоянию на начало сентября Бюро расследует 2 758 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Подавляющее большинство - это факты государственной измены (1 893 производства) и коллаборационистской деятельности (686 производств). Еще 46 дел касаются пособничества государству-агрессору. Почти 1 300 уголовных производств уже направлено в суд.

"Мы вместе с коллегами из других правоохранительных органов искореняем измену на всех ступенях управления", - подчеркнул он.

Директор ГБР рассказал, что среди фигурантов таких дел - бывшие и действующие чиновники высокого уровня. Так, 10 производств расследуется в отношении народных депутатов, 1 производство - в отношении государственного служащего категории "А", 51 производство касается судей, 1 591 производство - правоохранителей, еще 121 производство открыто в отношении военнослужащих.

"Это означает, что ни один статус или должность не могут стать индульгенцией для измены", - отметил директор ГБР.

Автор: 

государственная измена (1619) ГБР (3191) Сухачев Алексей (60)
Топ комментарии
+6
Зоряні війни: НАБУ завдає удар у відповідь.
Граф генерал Дуку перейшов на темну сторону.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:26 Ответить
+5
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
+5
зеля та єрмак є у списку?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:25 Ответить
СІМ'Я ГЕНЕРАЛА СБУ ДУКИ З ПАСПОРТАМИ РФ КАТАЄТЬСЯ ДО ОКУПАНТІВ І ВЕДЕ БІЗНЕС ЗА ЇХНІМИ ЗАКОНАМИ -

Центр протидії корупції оприлюднив https://youtu.be/UT6iByT3dzI?si=wsfrii7jIEVi3CC- розслідування, у якому йдеться про ймовірні зв'язки родини першого заступника начальника департаменту СБУ із захисту національної державності Сергія Дуки з Росією. За даними журналістів, його найближчі родичі отримали російські паспорти, мають бізнес, зареєстрований у країні-агресорці та навіть відвідували її вже після початку повномасштабної війни.

Голова ЦПК Віталій Шабунін у своєму розслідуванні наголосив, що саме департамент Дуки відігравав ключову роль у гучних політичних операціях проти журналістів та антикорупційних органів. Зокрема, він нагадав про https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-stezhila-za-mnoju-navit-na-likuvanni-v-ispaniji-detektiv-nabu-mahamedrasulov.html затримання детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, яке відбулося за день до голосування у Верховній Раді за скандальний закон про демонтаж НАБУ і САП.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:21 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
03.09.2025 12:26 Ответить
Нігуя собі! - вже й до Татарова добрались?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
Бери вище - вони вже, мабуть, д"Єрмака з Зеленським , туди включили... (Але це "державна таємниця")
показать весь комментарий
03.09.2025 12:52 Ответить
ЕКСКЕРІВНИЦТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОВА ВІДМИЛО 200 МЛН ГРН НА БУДІВНИЦТВІ ФОРТИФІКАЦІЙ НА ДОНБАСІ, ЯКІ ЗДАЛО В НЕЗАДОВІЛЬНОМУ СТАНІ - ЖЕЛЕЗНЯЗа словами депутата, правоохоронці зафіксували причетність чиновників до схеми, але ті не понесли покарання, а отримали ще вищі посади.

Під час https://zn.ua/ukr/war/sirskij-pojasniv-jak-zminivsja-pidkhid-do-budivnitstva-fortifikatsijnikh-sporud-.html будівництва оборонних фортифікацій у Донецькій області, які споруджувала Полтавська обласна військова адміністрація, і які обійшлись у майже 400 мільйонів гривень, чиновники привласнили половину цієї суми, йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=IPuDQ1e1Ssk розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:23 Ответить
зеля та єрмак є у списку?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:25 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 12:27 Ответить
Ні, тільки Порошенко за внесення Верховною Радою курсу України до ЄС і Нато до Конституції. За те, що підписав.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:14 Ответить
І коли суди?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:28 Ответить
Мабуть буде затримка з цим, почнуться самовідвіди.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:32 Ответить
Треба поспішати, бо вже немає кому в тих судах працювати
показать весь комментарий
03.09.2025 12:36 Ответить
Вчора ж казали шо підкинули їм грошенят
показать весь комментарий
03.09.2025 12:40 Ответить
Хто і коли? Невже нагі «партнери» по **** мізків?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:45 Ответить
розслідується під особистим контролем херульника ж оп-ісу - андрєя **************.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:35 Ответить
Під міндіча копають?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:35 Ответить
Міндіча вже можна тільки як Портнова видьорнути
показать весь комментарий
03.09.2025 12:42 Ответить
Ага. СчаС. То гаманець, і то святоЄ.

27.08.2025, 11:45 190

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо закріплення курсу України на членство в НАТО у Конституції, звинувачуючи у цьому колишнього президента Петра Порошенка та пов'язуючи євроатлантичний курс із початком повномасштабної війни
показать весь комментарий
03.09.2025 12:48 Ответить
Об"явіть будь ласка увесь список !
показать весь комментарий
03.09.2025 12:42 Ответить
Півтори сотні справ на Порошенка. Ще є депутати від ЄС.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:16 Ответить
А на Ваньку Баканова є кримінальне провадження,а на оточення ЗЕленського Верещук,Данілова,можливо,других?За південь,Маріуполь,за ігнорування і не підготовку до війни?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:43 Ответить
Марионетки.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:06 Ответить
Єдине питання. СКІЛЬКИ ВИРОКІВ З РЕАЛЬНИМ (НЕ В РОЗШУКУ) ПОКАРАННЯМ?? Бо у звіті немає нічого...
показать весь комментарий
03.09.2025 13:10 Ответить
Ого!
То можна скомплектувати цілу бригаду.
Зуб даю ( у мене є в коробці мій старий зуб).
Вони просто без втрати як особового складу так і *********** і Донецьку і Луганську області звільнять.
Ну а Крим вони просто прогулючись, як на дачі, повернуть.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:19 Ответить
2,7 тис!? І де кінцеві результати? Дріб'язок лише ловите і той лише в штучній кількості
показать весь комментарий
03.09.2025 14:11 Ответить
 
 