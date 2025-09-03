ГБР расследует 2,7 тыс. производств против предателей. Среди фигурантов - чиновники высшего уровня - Сухачев
ГБР максимально жестко и последовательно противодействует тем, кто предает Украину во время войны.
Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказал директор ГБР Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ.
"Борьба с предательством и коллаборационизмом - это вопрос выживания государства. Каждый, кто сознательно стал на сторону врага - работает против Украины и причастен к уничтожению нашего народа. Поэтому ГБР действует максимально жестко и последовательно: мы документируем каждый факт, устанавливаем всех причастных и добьемся, что преступники будут отвечать перед судом",- подчеркнул Сухачев.
По его словам, по состоянию на начало сентября Бюро расследует 2 758 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Подавляющее большинство - это факты государственной измены (1 893 производства) и коллаборационистской деятельности (686 производств). Еще 46 дел касаются пособничества государству-агрессору. Почти 1 300 уголовных производств уже направлено в суд.
"Мы вместе с коллегами из других правоохранительных органов искореняем измену на всех ступенях управления", - подчеркнул он.
Директор ГБР рассказал, что среди фигурантов таких дел - бывшие и действующие чиновники высокого уровня. Так, 10 производств расследуется в отношении народных депутатов, 1 производство - в отношении государственного служащего категории "А", 51 производство касается судей, 1 591 производство - правоохранителей, еще 121 производство открыто в отношении военнослужащих.
"Это означает, что ни один статус или должность не могут стать индульгенцией для измены", - отметил директор ГБР.
Центр протидії корупції оприлюднив https://youtu.be/UT6iByT3dzI?si=wsfrii7jIEVi3CC- розслідування, у якому йдеться про ймовірні зв'язки родини першого заступника начальника департаменту СБУ із захисту національної державності Сергія Дуки з Росією. За даними журналістів, його найближчі родичі отримали російські паспорти, мають бізнес, зареєстрований у країні-агресорці та навіть відвідували її вже після початку повномасштабної війни.
Голова ЦПК Віталій Шабунін у своєму розслідуванні наголосив, що саме департамент Дуки відігравав ключову роль у гучних політичних операціях проти журналістів та антикорупційних органів. Зокрема, він нагадав про https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-stezhila-za-mnoju-navit-na-likuvanni-v-ispaniji-detektiv-nabu-mahamedrasulov.html затримання детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, яке відбулося за день до голосування у Верховній Раді за скандальний закон про демонтаж НАБУ і САП.
Графгенерал Дуку перейшов на темну сторону.
Під час https://zn.ua/ukr/war/sirskij-pojasniv-jak-zminivsja-pidkhid-do-budivnitstva-fortifikatsijnikh-sporud-.html будівництва оборонних фортифікацій у Донецькій області, які споруджувала Полтавська обласна військова адміністрація, і які обійшлись у майже 400 мільйонів гривень, чиновники привласнили половину цієї суми, йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=IPuDQ1e1Ssk розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка.
27.08.2025, 11:45 190
Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо закріплення курсу України на членство в НАТО у Конституції, звинувачуючи у цьому колишнього президента Петра Порошенка та пов'язуючи євроатлантичний курс із початком повномасштабної війни
То можна скомплектувати цілу бригаду.
Зуб даю ( у мене є в коробці мій старий зуб).
Вони просто без втрати як особового складу так і *********** і Донецьку і Луганську області звільнять.
Ну а Крим вони просто прогулючись, як на дачі, повернуть.