ГБР расследует 2,7 тыс. производств против предателей. Среди фигурантов - чиновники высшего уровня - Сухачев

ГБР максимально жестко и последовательно противодействует тем, кто предает Украину во время войны.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказал директор ГБР Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ.

"Борьба с предательством и коллаборационизмом - это вопрос выживания государства. Каждый, кто сознательно стал на сторону врага - работает против Украины и причастен к уничтожению нашего народа. Поэтому ГБР действует максимально жестко и последовательно: мы документируем каждый факт, устанавливаем всех причастных и добьемся, что преступники будут отвечать перед судом",- подчеркнул Сухачев.

По его словам, по состоянию на начало сентября Бюро расследует 2 758 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Подавляющее большинство - это факты государственной измены (1 893 производства) и коллаборационистской деятельности (686 производств). Еще 46 дел касаются пособничества государству-агрессору. Почти 1 300 уголовных производств уже направлено в суд.

"Мы вместе с коллегами из других правоохранительных органов искореняем измену на всех ступенях управления", - подчеркнул он.

Директор ГБР рассказал, что среди фигурантов таких дел - бывшие и действующие чиновники высокого уровня. Так, 10 производств расследуется в отношении народных депутатов, 1 производство - в отношении государственного служащего категории "А", 51 производство касается судей, 1 591 производство - правоохранителей, еще 121 производство открыто в отношении военнослужащих.

"Это означает, что ни один статус или должность не могут стать индульгенцией для измены", - отметил директор ГБР.