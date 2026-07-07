Ни от командования, ни от других служб сообщений о возможных пытках в "Скале" не поступало, - ГБР

ГБР не получало сообщений о возможных фактах пыток в 425-м ОШП "Скала" ни от военного командования, ни от других служб.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил директор ГБР Алексей Сухачев, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"От военного командования информации о негативных ситуациях в "Скале" мы не получали. Были определенные жалобы от потерпевших, и по ним сразу были зарегистрированы производств", - отметил он.

Также у директора ГБР спросили, поступала ли информация о возможных правонарушениях на полигонах "Скалы" от каких-либо других служб.

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"К сожалению, нет. Хотя и в ВСУ, и в других правоохранительных органах есть соответствующие службы, которые должны располагать подобной информацией и своевременно реагировать на нее", - добавил Сухачев.

По его словам, в настоящее время в территориальном управлении ГБР в Полтаве расследуются 5 уголовных дел в отношении "Скалы", которые были зарегистрированы в 2025-2026 годах.

"Последнее, шестое, было зарегистрировано после публикации журналистского расследования в Главном следственном управлении ГБР", - добавил он.

Сухачев сообщил, что в ближайшее время все эти дела будут объединены.

"Организовывать дальнейшее расследование будет уже совместная следственная группа из числа сотрудников центрального аппарата и территориального управления", - подытожил он.

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Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев - пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" - неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

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