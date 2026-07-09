В 2025–2026 гг. ГБР получило 258 обращений о нарушениях в "Скале". ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований в 2025 и 2026 годах получило 258 обращений о нарушениях в 425 ОШП "Скала".

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По результатам их рассмотрения в Бюро начали досудебное расследование по ряду уголовных дел.

"209 обращений направлено по принадлежности в подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и органы Национальной полиции Украины, 2 обращения приобщены к материалам уже начатых уголовных производств, 13 обращений находятся на рассмотрении", — сообщили в ГБР.

В то же время по 30 заявлениям сведения в ЕРДР не вносились в связи с отсутствием достаточных данных, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения.

"Заявителям были даны соответствующие разъяснения. Следует также учитывать особую деликатность таких вопросов в условиях войны. Чрезмерное или преждевременное разглашение отдельных деталей может повлиять на обороноспособность страны, использоваться врагом в информационных операциях, нанести ущерб интересам следствия и государства. Однако это вовсе не означает, что расследование будет неполным или поверхностным. Все обстоятельства будут проверены тщательно, объективно и в рамках закона", — пояснили там.







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Что предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 года до весны 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

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