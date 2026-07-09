ДБР розслідує понад 10 проваджень щодо ситуації у "Скелі", вже є одна підозра

ДБР продовжує розслідування можливих порушень у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Наразі слідчі ведуть понад 10 кримінальних проваджень, а в одному з них уже повідомлено про підозру.

Про це йдеться у відповіді Бюро на запит Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там нагадали, що на підставі публікації ЗМІ про можливе жорстоке поводження військовослужбовцями полку, що могло призвести до смерті окремих військовослужбовців, 24 червня 2026 року Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.

Також слідчі теруправлінь ДБР здійснюють досудове розслідування ще у понад 10 кримінальних провадженнях, розпочатих

за фактами можливого перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, недбалого ставлення до військової служби, а також застосування насильства до військовослужбовців цієї військової частини.

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Водночас ситуація постійно змінюється: ухвалюються рішення про внесення відомостей до ЄРДР, закриття кримінальних проваджень, провадження об'єднуються або надсилаються до суду.

"На сьогодні в одному з кримінальних проваджень зазначеної категорії повідомлено особі про підозру, у решті кримінальних проваджень на цей час особам про підозру не повідомлялося. Досудове розслідування триває", - поінформували у ДБР.

Слідчі перевіряють можливі факти перевищення влади, службової недбалості, застосування насильства, несвоєчасного надання медичної допомоги, а також обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

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"За результатами проведення слідчих дій буде надано правову оцінку діям посадових осіб та командування військової частини, якщо слідство встановить, що їхні рішення, бездіяльність або неналежна організація служби могли створити умови для порушення прав військовослужбовців.

Причини смерті військовослужбовців, обставини їхнього потрапляння до медичних закладів, своєчасність надання медичної допомоги, наявність або відсутність тілесних ушкоджень, а також інші медичні та процесуальні питання потребують проведення слідчих дій, призначення експертиз тощо.

Крім того, слідство має встановити всі фактичні обставини кримінальних правопорушень, зокрема визначити, коли саме могли виникнути ті чи інші стани або залежності - до чи після проходження ВЛК. Водночас ДБР не може розголошувати деталі слідчих дій, зміст показань, висновки експертиз або іншу інформацію, яка може зашкодити досудовому розслідуванню.

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

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