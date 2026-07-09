ГБР расследует более 10 дел, связанных с ситуацией в "Скелі", уже выдвинуто одно подозрение

ГБР продолжает расследование возможных нарушений в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля". В настоящее время следователи ведут более 10 уголовных дел, а по одному из них уже сообщено о подозрении.

Об этом говорится в ответе Бюро на запрос Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Там напомнили, что на основании публикации СМИ о возможном жестоком обращении со стороны военнослужащих полка, которое могло привести к смерти отдельных военнослужащих, 24 июня 2026 года Офис Генерального прокурора возбудил уголовное дело.

Также следователи территориальных управлений ГБР проводят досудебное расследование еще в более чем 10 уголовных делах, возбужденных по фактам возможного превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, халатного отношения к военной службе, а также применения насилия в отношении военнослужащих этой воинской части.

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В то же время ситуация постоянно меняется: принимаются решения о внесении сведений в ЕРДР, закрытии уголовных дел, производства объединяются или направляются в суд.

"На сегодняшний день в одном из уголовных производств указанной категории лицу сообщено о подозрении, в остальных уголовных производствах на данный момент лицам о подозрении не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в ГБР.

Следователи проверяют возможные факты превышения полномочий, служебной халатности, применения насилия, несвоевременного оказания медицинской помощи, а также обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

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"По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностныхлиц и командования воинской части, если следствие установит, что их решения, бездействие или ненадлежащая организация службы могли создать условия для нарушения прав военнослужащих.

Причины смерти военнослужащих, обстоятельства их поступления в медицинские учреждения, своевременность оказания медицинской помощи, наличие или отсутствие телесных повреждений, а также другие медицинские и процессуальные вопросы требуют проведения следственных действий, назначения экспертиз и т. п.

Кроме того, следствие должно установить все фактические обстоятельства уголовных правонарушений, в частности определить, когда именно могли возникнуть те или иные состояния или зависимости — до или после прохождения ВЛК. В то же время ГБР не может разглашать детали следственных действий, содержание показаний, выводы экспертиз или иную информацию, которая может навредить досудебному расследованию.

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Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев - пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "курятнике" - неформальном названии распределительного пункта "Скелі", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скелі" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скелі", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" не соответствует действительности.

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