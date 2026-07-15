Побиття, катування безводдям та жорстокі розправи: що у полку "Скеля" роблять із бійцями в СЗЧ, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Журналісти оприлюднили факти катувань та побиттів військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Йдеться про 3 випадки знущань над бійцями, які намагалися піти у СЗЧ.

Про це йдеться у матеріалі-розслідуванні агенції "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Смерть у туалеті: Олександр Завалов

Однією з історій розслідування стала загибель 30-річного Олександра Завалова. Юнака, який раніше проходив реабілітацію і не мав при собі документів, затримав ТЦК в Одесі та відправив до "Скелі". Там він проходив базову військову підготовку на полігоні в Кіровоградській області.

Із навчального полігону Олександр телефонував матері у відчаї, заявляючи: "Мама, я в аду, моліться за мене". Він, за словами мами, був у поганому психологічному стані, йому не надавали медичної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть військового, який жорстоко побив побратима перед строєм, а потім втік, - ДБР. ФОТО

Олександр Завалов

20 травня 2026 року групу з шести мобілізованих під конвоєм озброєних бійців привезли до ЦНАПу для відновлення паспортів. Завалов спробував втекти через вікно вуличного туалету. Конвоїр, військовий "Скелі" — раніше двічі судимий за крадіжки 27-річний Максим Черевань — випустив у його бік 4 кулі з автомата "CZ Bren 2". Одна з них перебила тазову артерію, хлопець стік кров'ю за лічені хвилини. Попри затримання Череваня, суд так і не з'ясував, на якій підставі засудженому раніше за кримінал бійцю видали зброю у тилу і хто віддав наказ конвоювати людей штурмовими гвинтівками.

Про загибель сина Ладу Завалову, за її словами, повідомили телефоном представники ТЦК лише через п'ять днів після інциденту. Жінка розповіла журналістам, що спочатку їй сказали, що син помер від кровотечі, а на її запитання, чи був він убитий, відповіли заперечно. Лише після уточнень, за словами матері, їй повідомили, що причиною смерті стало вогнепальне поранення.

Читайте також: Близько 20 військових перебувають на передовій без ротації понад 200 діб, - Сирський

Катування та стрілянина по людях: історія Аркадія Кукшина

36-річний Аркадій Кукшин взагалі мав бронь як працівник критичної інфраструктури та студент. А ще до початку повномасштабного вторгнення його зняли з військового обліку через судимість. Проте, як йдеться у розслідуванні, після силового затримання ТЦК у Харкові опинився на полігоні "Скелі" в Сумській області.

Він розповів про нелюдські умови навчання: за забуту кимось (інструктором, переконаний Аркадій) пляшку води сотні бійців карали забороною пити протягом півтори доби, змушуючи проходити смугу перешкод у повному спорядженні у спеку. Люди змушені були пити воду з лісових калюж.

Вирішивши тікати, 4 травня Аркадій пройшов крізь мінні розтяжки навколо табору, проте у селі його наздогнав патруль "Скелі" та відкрив вогонь на ураження. Чоловік дістав два кульових поранення у руку та ногу, але дивом втік. Кулю з ноги йому згодом діставали підпільно, адже офіційне звернення до лікарні загрожувало видачею Військовій службі правопорядку (ВСП) та поверненням до полку, де, як переконаний Кукшин, його б просто ліквідували.

Звертався Аркадій і до ДБР, скинув їм фото з простреленими руками й ногами. Натомість, із Держбюро розслідувань Аркадію надіслали повістку через самовільне залишення служби. В результаті Аркадій незаконно перетнув кордон і втік до Карпат.

Читайте також: Зеленський про ситуацію у полку "Скеля": Будуть зміни на рівні управління Штурмовими військами

Удари трубами від гранатометів: історія інструктора Юрія

Колишній строковик та боєць "Скелі" Юрій розповів, що свавілля на Харківських полігонах бригади триває роками. Він розповів, що служив у цьому штурмовому полку дев'ять місяців у 2024-му, п'ять із яких — на посаді інструктора.

Хлопець навчав переважно засуджених жінок і чоловіків, які мобілізувалися в "Скелю" з тюрми. За його словами, командири вимагали бити підопічних (серед яких були засуджені жінки), а за найменші помилки на очах у командира полігону людей калічили.

Командир полігону "Скелі" Євген Гаркуша з позивним "Жека" / Фото: Бабель

Так, брат командира полігону вибив мобілізованому око ударом приклада в обличчя, а самого Юрія за начебто погану підготовку стрільців жорстоко побили в палатці для інструкторів залізною трубою від гранатомета, розтрощивши зуби та пробивши голову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування щодо "Скелі": ДБР затримало військовослужбовця за підозрою у насильстві над колегами

"У "Скелі" всіх, хто від них тікає, називають наркоманами. Коли я був у "Скелі", я бачив лише одного наркомана. Я хочу сказати, що сам я не наркоман, я ніколи в житті не вживав наркотики й ставлюся до них негативно. Я також хочу служити далі у війську, але не з такими виродками", — розповів чоловік.

Коли Юрій намагався врятуватися через ВСП Черкас та написав заяви до ДБР та поліції, його справу про побиття просто проігнорували, а провадження так і не відкрили. Ба більше, бійця переслідували й вдруге побили прямо посеред вулиці в Дніпрі на очах у дружини.

Пройшов понад рік, але після написаних заяв і знятих побоїв справа про два побиття Юрія одним і тим самим військовим зі "Скелі" не рухається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2025-2026 рр. ДБР отримало 258 звернень щодо порушень у "Скелі". ДОКУМЕНТ

Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’яний сержант смертельно поранив військового на полігоні Рівненщини: суд виніс вирок