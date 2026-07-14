Близько 20 військових перебувають на передовій без ротації понад 200 діб, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримає на контролі питання ротацій військовослужбовців на передньому краї.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Стан виконання ротацій на передовій
"Так, за результатами роботи груп контролю наразі маємо інформацію про 72% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більш як два місяці", - наголосив він.
Водночас, за словами Сирського, є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни.
Близько 20 військових перебувають на позиціях понад 200 діб
"І є по Збройних Силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення.
Наші воїни заслуговують на гідне ставлення. Командири зобов’язані докладати для їх вчасної ротації максимальних зусиль - насправді, а не на папері", - додає він.
Головком визнає, що подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у "кілзоні" потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби.
Звернення до командирів
"Проте головний компонент цих операцій - небайдужість командира. Адже навченого особового складу для таких ротацій достатньо. А коли йдеться про життя і здоров’я українських воїнів та справедливе ставлення до людей - необхідно вживати всіх можливих заходів.
Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат. Тому мають бути лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії", - резюмує Сирський.
Що передувало?
Раніше Олександр Сирський, коментуючи процеси комплектування та відновлення армії, заявляв, що "демобілізація наступає, коли закінчується війна". Водночас Головком наголошував, що у ЗСУ "є всі умови" для створення моделі у три зміни для проведення ротацій, що згодом також мало б забезпечити й можливість майбутнього звільнення військових у запас.
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Якось цинічно звучать ці слова від Сирського...