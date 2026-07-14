Около 20 военных находятся на передовой без ротации более 200 суток, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держит под контролем вопрос ротации военнослужащих на передовой.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние выполнения ротаций на передовой

"Так, по результатам работы контрольных групп на данный момент у нас есть информация о 72% ротаций, которые проведены в соответствии с приказом об обеспечении пребывания военнослужащих на позициях сроком не более двух месяцев", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Сырского, есть бригады, которые не смогли осуществить такие изменения.

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Около 20 военных находятся на позициях более 200 суток

"И в Вооруженных Силах в целом насчитывается около двух десятков воинов, которые остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше. Мы изучаем каждый такой случай, анализируем ситуацию, ищем решения.

Наши воины заслуживают достойного отношения. Командиры обязаны прилагать для их своевременной ротации максимальные усилия — на деле, а не на бумаге", — добавляет он.

Главком признает, что порой для замены военнослужащих на позициях в "килл-зоне" требуется настоящая комплексная спецоперация с привлечением нескольких групп операторов БПЛА, НРК, разведки и т. д., под прикрытием непогоды и темного времени суток.

Обращение к командирам

"Однако главный компонент этих операций - неравнодушие командира. Ведь обученного личного состава для таких ротаций достаточно. А когда речь идет о жизни и здоровье украинских воинов и справедливом отношении к людям - необходимо принимать все возможные меры.

Подчеркиваю еще раз для командиров всех уровней: целесообразность удержания позиций определяется исключительно с точки зрения эффективности их применения, а не ради иллюзорной линии на карте. Работаем на конкретный совместный результат. Поэтому должны быть только честные доклады, ответственные решения, своевременные и решительные действия", - резюмирует Сырский.

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Что этому предшествовало?

Ранее Александр Сырский, комментируя процессы комплектования и восстановления армии, заявлял, что "демобилизация наступает, когда заканчивается война". В то же время Главнокомандующий подчеркивал, что в ВСУ "есть все условия" для создания модели с тремя сменами для проведения ротаций, что впоследствии также должно было бы обеспечить возможность будущего увольнения военных в запас.

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