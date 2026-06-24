В большинстве случаев провести ротацию военных после 60 дней на передовой невозможно, — Офис военного омбудсмена

Выполнить приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об обязательной ротации военнослужащих после 2 месяцев на передовой на практике в большинстве случаев сейчас невозможно.

Об этом первый заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков заявил вэфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Приказ главнокомандующего и реальность

30 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Согласно этой директиве, командиры должны обеспечить условия, при которых время пребывания бойцов на позициях составляет не более двух месяцев (60 суток). В дальнейшем должна происходить обязательная замена (ротация), которую необходимо провести в срок не позднее одного месяца.

Однако на практике этот приказ не выполняется, говорят в Офисе военного омбудсмена.

"Могу лишь отметить в контексте того, что мы видим: в большинстве случаев 60 суток — это просто невозможно, судя по тем жалобам, которые мы получаем. Я не могу говорить в целом, но именно в контексте рассмотренных нами жалоб, к сожалению, это невозможно в большинстве случаев", — пояснил первый заместитель военного омбудсмена.

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Проблема создания трехсменной модели

Ранее Александр Сырский, комментируя процессы комплектования и восстановления армии, заявлял, что "демобилизация наступает, когда заканчивается война". В то же время Головком подчеркивал, что в ВСУ "есть все условия" для создания модели с тремя сменами для проведения ротаций, что впоследствии также должно было бы обеспечить возможность будущего увольнения военных в запас.

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