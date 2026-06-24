У більшості випадків провести ротацію військових після 60 днів на передовій неможливо, - Офіс військового омбудсмана

Виконати наказ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про обов’язкову ротацію військовослужбовців після 2 місяців на передовій на практиці в більшості випадків зараз неможливо.

Про це перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков заявив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Наказ Головкома та реальність

30 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Згідно з цією директивою, командири повинні забезпечити умови, за яких час перебування бійців на позиціях становить не більше двох місяців (60 діб). Надалі має відбуватися обов’язкова заміна (ротація), яку необхідно провести у строк не пізніше одного місяця.

Проте на практиці цей наказ не виконується, кажуть в Офісі військового омбудсмана.

"Можу лише зазначити в контексті того, що ми бачимо, в більшості випадків 60 діб, з тих скарг, які ми отримуємо – це просто неможливо. Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків", – пояснив перший заступник військового омбудсмана.

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Проблема створення тризмінної моделі

Раніше Олександр Сирський, коментуючи процеси комплектування та відновлення армії, заявляв, що "демобілізація наступає, коли закінчується війна". Водночас Головком наголошував, що у ЗСУ "є всі умови" для створення моделі у три зміни для проведення ротацій, що згодом також мало б забезпечити й можливість майбутнього звільнення військових у запас.

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