Військові 153 ОМБ понад 90 днів без ротації: у соцмережах закликали до розголосу ситуації
Військовослужбовці з 153 ОМБ вже понад 90 днів перебувають на бойових позиціях без ротації та з критичними проблемами забезпечення провізією.
Про це пише у фейсбуку Марія Калетник, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не про "складно". Це про виснаження до межі людських можливостей. Військові тримають фронт без належного відпочинку, без відновлення, часто - на межі фізичного та морального виснаження. Такий стан напряму впливає на їхню безпеку, боєздатність і шанс вижити.
Окремо варто сказати про поранених - тих, хто отримав травми в боях і потребує лікування та реабілітації. Багато з них замість повноцінного відновлення змушені залишатися в системі служби без належних умов, що лише погіршує їхній стан і затягує повернення до нормального життя", - наголошує авторка допису.
На її переконання:
- Це не повинно ставати нормою.
- Мовчання лише поглиблює проблему.
- Кожен день без ротації - це ризик нових втрат.
Калетник звертається до всіх відповідальних структур:
- необхідно терміново перевірити ситуацію
- забезпечити належне постачання
- ухвалити рішення щодо ротації та евакуації.
