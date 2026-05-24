Військові 153 ОМБ понад 90 днів без ротації: у соцмережах закликали до розголосу ситуації

Військовослужбовці з 153 ОМБ вже понад 90 днів перебувають на бойових позиціях без ротації та з критичними проблемами забезпечення провізією.

Про це пише у фейсбуку Марія Калетник, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Це не про "складно". Це про виснаження до межі людських можливостей. Військові тримають фронт без належного відпочинку, без відновлення, часто - на межі фізичного та морального виснаження. Такий стан напряму впливає на їхню безпеку, боєздатність і шанс вижити.

Окремо варто сказати про поранених - тих, хто отримав травми в боях і потребує лікування та реабілітації. Багато з них замість повноцінного відновлення змушені залишатися в системі служби без належних умов, що лише погіршує їхній стан і затягує повернення до нормального життя", - наголошує авторка допису.

Також читайте: ЗСУ зупинили 50 штурмових дій ворога на Покровському напрямку, загалом на фронті 248 боєзіткнень, - Генштаб. МАПИ

На її переконання:

Це не повинно ставати нормою.

Мовчання лише поглиблює проблему.

Кожен день без ротації - це ризик нових втрат.

Калетник звертається до всіх відповідальних структур:

необхідно терміново перевірити ситуацію

забезпечити належне постачання

ухвалити рішення щодо ротації та евакуації.

Читайте також: Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський