Військові 153 ОМБ понад 90 днів без ротації: у соцмережах закликали до розголосу ситуації

Військовослужбовці з 153 ОМБ вже понад 90 днів перебувають на бойових позиціях без ротації та з критичними проблемами забезпечення провізією.

Про це пише у фейсбуку Марія Калетник, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не про "складно". Це про виснаження до межі людських можливостей. Військові тримають фронт без належного відпочинку, без відновлення, часто - на межі фізичного та морального виснаження. Такий стан напряму впливає на їхню безпеку, боєздатність і шанс вижити.

Окремо варто сказати про поранених - тих, хто отримав травми в боях і потребує лікування та реабілітації. Багато з них замість повноцінного відновлення змушені залишатися в системі служби без належних умов, що лише погіршує їхній стан і затягує повернення до нормального життя", - наголошує авторка допису.

На її переконання:

  •  Це не повинно ставати нормою.
  •  Мовчання лише поглиблює проблему.
  •  Кожен день без ротації - це ризик нових втрат.

Калетник звертається до всіх відповідальних структур:

  •  необхідно терміново перевірити ситуацію
  •  забезпечити належне постачання
  •  ухвалити рішення щодо ротації та евакуації.

+5
Є ще ухилянти в синій формі, ухилянти у вр , ухилянти військові, поліцейські пенсіонери які вийшли на "пенсію" в 36 років , ухилянти в тцк які на разу не були на фронті але убд є, мінімум 200 тисяч можна наскрести , а ти кажеш немає!
24.05.2026 15:16 Відповісти
+4
Але ж зеленський з єрмаком, і про це не ЗНАВ, через отих шламбаумів кабміндічів та будівництво у Козині свого маєтку, за корупційні гроші з Українців!! А скільки він отих сидінь=заслуховувань провів, своєї «Ставки з СРАТЬєхамі» оманськими!!.?!? А толку… Брехун був, є і здохне брехуном!!
24.05.2026 14:53 Відповісти
+4
Та не в ухилянтах діло. В усій системі мобілізації.
24.05.2026 15:24 Відповісти
Це не тільки Зеленьський і Єрмак зривають мобілізацію, щоб не було можливості ким ротувати бригади. Цим займаюця більшість дописувачів у комментах і всі ЗМІ і телеграми в Україні заради переглядів.
24.05.2026 16:46 Відповісти
Поскоріше б !!!
24.05.2026 14:58 Відповісти
Ну тому що покарання яке тягне на державну зраду і тюремне ув'язнення, буде лише переведення на іншу посаду, а у гіршому випадку відставка.
24.05.2026 15:01 Відповісти
Так сирок же наказав проводити ротації! Ну, проводять же? Чи він мав на увазі з кабінету в кабінет?
24.05.2026 15:06 Відповісти
Він мав на увазі, що коли вас зженуть здиванів і нарешті мобілізуть,буде ким ротувати бригади.
24.05.2026 16:47 Відповісти
Поки ти особисто не злізиш з дивану, і не мобілізуєшся, нічого не буде. Як тільки ти нарешті вилізеш із нори, і вийдеш надвір, зразу і інших мобілізують.
24.05.2026 16:53 Відповісти
Нема ким міняти.По селах ухилянтів давно переловили,а ті що в містах по квартирах сидять і на вулицю носа не потикають.
24.05.2026 15:13 Відповісти
Згоден. Це-недоторкані ухилянти.
24.05.2026 15:22 Відповісти
С начала войны все бухтят, что менять некем и виноваты ухилянты, а по сёлам уже людей нема. Не вижу логики. Ну, мобилизуют всех ухилянтов, и они кончатся и опять некем менять, кто потом виноват будет и что дальше делать?
24.05.2026 15:18 Відповісти
Рашка вже всьо. До того часу вона розвалиться...
24.05.2026 15:36 Відповісти
Увы в селах их тоже дохрена прячется
24.05.2026 16:20 Відповісти
Якщо цікаво, ознайомтеся з "https://dumskaya.net/news/semeynyy-podryad-po-odesski-doch-mafiozi-i-eks-z-191125/ua/ мобілізацією по-одеськи". Хто і як працює в ТЦК.
Свіженьке "іпсо"
24.05.2026 16:47 Відповісти
Справа з мобілізацією і ротаціями в ЗСУ настільки запущена через бездіяльність і шкідливу діяльність Верховного і його найближчих, що за неї просто бояться братися, щоб гірше не наробити. Але не братися взагалі -
найгірше і найпідліше, що може вчинити влада.
24.05.2026 15:26 Відповісти
По чисельних блок-постах десятки тисяч бугаїв борються зі сном, а в останній час їх кількість тільки збільшилась, як і ТЦКунів. Для цього люди є. А скільки по тилах ошивається...
24.05.2026 15:43 Відповісти
Просрана і неефективна мобілізація спалює людей і мат ресурси настільки швидко що за голову хапаєшся, а що далі? Якщо нікого буде тягати? Ці довбні з мо не думають взагалі?
24.05.2026 15:43 Відповісти
Як там поживає військова омбудсменка Решетилова, яка при міністрові оборони Полтараку була дуже принциповою активісткою і щотижня строчила дописи у соцмережах про кожну калюжу на полігонах, а тепер при зелених отримала посаду і стоїть в розкорячку перед дЄрьмаком, навіть вже тоді, як той став "найвидатнішим адвокатом"? А проблеми військових то суто їхні проблеми ...

24.05.2026 15:48 Відповісти
Так така ситуація в кожній бригаді. І що, розгололс вишикує черги до ТЦК? Не міняють, бо немає ким. Навіть в бригабах понад дві третини то хворі, то обмежені, то відмовники. Потім, 90% втрат відбувається саме на заміні. Хочеш жити - сиди на місці, це не гасло і не прикол. Це намагання зберегти те що є. Розголос, без наявного резерву (до 500 тис.) нічого не дасть. А хайп на цьому зробить тільки гірше.
24.05.2026 16:54 Відповісти
 
 