Военные 153 ОМБ более 90 дней без ротации: в соцсетях призвали привлечь внимание к ситуации

Военнослужащие из 153-й ОМБ уже более 90 дней находятся на боевых позициях без ротации и сталкиваются с серьезными проблемами с продовольственным обеспечением.

Об этом пишет в Facebook Мария Калетник, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Речь не о том, что "сложно". Речь о выматывании до предела человеческих возможностей. Военные держат фронт без должного отдыха, без восстановления, часто — на грани физического и морального истощения. Такое состояние напрямую влияет на их безопасность, боеспособность и шанс выжить.

Отдельно стоит сказать о раненых — тех, кто получил травмы в боях и нуждается в лечении и реабилитации. Многие из них вместо полноценного восстановления вынуждены оставаться в системе службы без надлежащих условий, что только ухудшает их состояние и затягивает возвращение к нормальной жизни", — подчеркивает автор поста.

Читайте также: ВСУ остановили 50 штурмовых действий врага на Покровском направлении, всего на фронте 248 боестолкновений, — Генштаб. МАПИ

По ее мнению:

Это не должно становиться нормой.

Молчание только усугубляет проблему.

Каждый день без ротации — это риск новых потерь.

Калетник обращается ко всем ответственным структурам:

необходимо срочно проверить ситуацию

обеспечить надлежащее снабжение

принять решение о ротации и эвакуации.

Читайте также: Заменять военных на передовых позициях нужно не позднее чем через 2 месяца пребывания, - Сырский