Военные 153 ОМБ более 90 дней без ротации: в соцсетях призвали привлечь внимание к ситуации
Военнослужащие из 153-й ОМБ уже более 90 дней находятся на боевых позициях без ротации и сталкиваются с серьезными проблемами с продовольственным обеспечением.
Об этом пишет в Facebook Мария Калетник, сообщает Цензор.НЕТ.
"Речь не о том, что "сложно". Речь о выматывании до предела человеческих возможностей. Военные держат фронт без должного отдыха, без восстановления, часто — на грани физического и морального истощения. Такое состояние напрямую влияет на их безопасность, боеспособность и шанс выжить.
Отдельно стоит сказать о раненых — тех, кто получил травмы в боях и нуждается в лечении и реабилитации. Многие из них вместо полноценного восстановления вынуждены оставаться в системе службы без надлежащих условий, что только ухудшает их состояние и затягивает возвращение к нормальной жизни", — подчеркивает автор поста.
По ее мнению:
- Это не должно становиться нормой.
- Молчание только усугубляет проблему.
- Каждый день без ротации — это риск новых потерь.
Калетник обращается ко всем ответственным структурам:
- необходимо срочно проверить ситуацию
- обеспечить надлежащее снабжение
- принять решение о ротации и эвакуации.
