Военные 153 ОМБ более 90 дней без ротации: в соцсетях призвали привлечь внимание к ситуации

Военнослужащие из 153-й ОМБ уже более 90 дней находятся на боевых позициях без ротации и сталкиваются с серьезными проблемами с продовольственным обеспечением.

Об этом пишет в Facebook Мария Калетник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь не о том, что "сложно". Речь о выматывании до предела человеческих возможностей. Военные держат фронт без должного отдыха, без восстановления, часто — на грани физического и морального истощения. Такое состояние напрямую влияет на их безопасность, боеспособность и шанс выжить.

Отдельно стоит сказать о раненых — тех, кто получил травмы в боях и нуждается в лечении и реабилитации. Многие из них вместо полноценного восстановления вынуждены оставаться в системе службы без надлежащих условий, что только ухудшает их состояние и затягивает возвращение к нормальной жизни", — подчеркивает автор поста.

По ее мнению:

  •  Это не должно становиться нормой.
  •  Молчание только усугубляет проблему.
  •  Каждый день без ротации — это риск новых потерь.

Калетник обращается ко всем ответственным структурам:

  •  необходимо срочно проверить ситуацию
  •  обеспечить надлежащее снабжение
  •  принять решение о ротации и эвакуации.

+4
Є ще ухилянти в синій формі, ухилянти у вр , ухилянти військові, поліцейські пенсіонери які вийшли на "пенсію" в 36 років , ухилянти в тцк які на разу не були на фронті але убд є, мінімум 200 тисяч можна наскрести , а ти кажеш немає!
24.05.2026 15:16 Ответить
+2
Але ж зеленський з єрмаком, і про це не ЗНАВ, через отих шламбаумів кабміндічів та будівництво у Козині свого маєтку, за корупційні гроші з Українців!! А скільки він отих сидінь=заслуховувань провів, своєї «Ставки з СРАТЬєхамі» оманськими!!.?!? А толку… Брехун був, є і здохне брехуном!!
24.05.2026 14:53 Ответить
+2
Поскоріше б !!!
24.05.2026 14:58 Ответить
Ну тому що покарання яке тягне на державну зраду і тюремне ув'язнення, буде лише переведення на іншу посаду, а у гіршому випадку відставка.
24.05.2026 15:01 Ответить
Так сирок же наказав проводити ротації! Ну, проводять же? Чи він мав на увазі з кабінету в кабінет?
24.05.2026 15:06 Ответить
Нема ким міняти.По селах ухилянтів давно переловили,а ті що в містах по квартирах сидять і на вулицю носа не потикають.
24.05.2026 15:13 Ответить
Є ще ухилянти в синій формі, ухилянти у вр , ухилянти військові, поліцейські пенсіонери які вийшли на "пенсію" в 36 років , ухилянти в тцк які на разу не були на фронті але убд є, мінімум 200 тисяч можна наскрести , а ти кажеш немає!
24.05.2026 15:16 Ответить
Згоден. Це-недоторкані ухилянти.
24.05.2026 15:22 Ответить
С начала войны все бухтят, что менять некем и виноваты ухилянты, а по сёлам уже людей нема. Не вижу логики. Ну, мобилизуют всех ухилянтов, и они кончатся и опять некем менять, кто потом виноват будет и что дальше делать?
24.05.2026 15:18 Ответить
Рашка вже всьо. До того часу вона розвалиться...
24.05.2026 15:36 Ответить
Та не в ухилянтах діло. В усій системі мобілізації.
24.05.2026 15:24 Ответить
Справа з мобілізацією і ротаціями в ЗСУ настільки запущена через бездіяльність і шкідливу діяльність Верховного і його найближчих, що за неї просто бояться братися, щоб гірше не наробити. Але не братися взагалі -
найгірше і найпідліше, що може вчинити влада.
24.05.2026 15:26 Ответить
По чисельних блок-постах десятки тисяч бугаїв борються зі сном, а в останній час їх кількість тільки збільшилась, як і ТЦКунів. Для цього люди є. А скільки по тилах ошивається...
24.05.2026 15:43 Ответить
Просрана і неефективна мобілізація спалює людей і мат ресурси настільки швидко що за голову хапаєшся, а що далі? Якщо нікого буде тягати? Ці довбні з мо не думають взагалі?
24.05.2026 15:43 Ответить
Як там поживає військова омбудсменка Решетилова, яка при міністрові оборони Полтараку була дуже принциповою активісткою і щотижня строчила дописи у соцмережах про кожну калюжу на полігонах, а тепер при зелених отримала посаду і стоїть в розкорячку перед дЄрьмаком, навіть вже тоді, як той став "найвидатнішим адвокатом"? А проблеми військових то суто їхні проблеми ...

