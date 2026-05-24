ВСУ остановили 50 штурмовых действий врага на Покровском направлении, всего на фронте 248 боестолкновений, - Генштаб

Начались 1551-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 248 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 82 авиационных удара, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9203 дрона-камикадзе и осуществил 2886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления БПЛА и две пушки противника.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением пяти кассетных бомб, осуществил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением РСЗО. Зафиксировано две штурмовые операции врага.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Петро-Ивановки, Терновой и Старицы.

На Купянском направлении враг атаковал пять раз в сторону населенных пунктов Купянск-Вузловой, Кившаровка, Колесниковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в районах населенных пунктов Ямполь, Лиман, Заречное, Диброва, Озерное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Новосергиевка, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении противник трижды штурмовал районы населенных пунктов Закитное, Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг проводил две наступательные операции в районе Маркового и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 21 атаку вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Степановка, Ильиновка, Торецкое, Кучеров Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал два раза, в районах Тернового и Степового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Прилуки, Чаривное, Зализничное, Гуляйпольское и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки и Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья, Луговского и в сторону Приморского.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, 61 артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, два средства ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 1843 беспилотных летательных аппарата, 292 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.