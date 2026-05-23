На Лиманском направлении РФ накапливает войска и артиллерию, - 66 ОМБр
На Лиманском направлении противник продолжает наращивать личный состав и подтягивать силы к линии боевого столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ArmyTV рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.
Враг активнее применяет артиллерию, но воздерживается от использования бронетехники
По его словам, российские войска наращивают присутствие огневых средств, в частности артиллерии, которую украинские подразделения все чаще обнаруживают в районе боевых действий. Также фиксируется подвоз бронетехники, однако ее использование в штурмах пока ограничено из-за неудачных предыдущих попыток.
Украинские военные действуют на опережение
В бригаде отмечают, что основная задача - не допустить накопления сил противника вблизи переднего края обороны.
Украинские подразделения пытаются поражать российские силы еще на подступах к линии боевого столкновения, а в случаях, когда противнику удается приблизиться, - уничтожают укрытия, где он концентрируется перед штурмами или попытками инфильтрации.
Ситуация на направлении остается напряженной, боевые действия продолжаются.
То як вони можуть шось накопичувати? Коли брешеш, головне не забувати що і кому брехав.