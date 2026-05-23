РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7894 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на Лиманском направлении
243 2

На Лиманском направлении РФ накапливает войска и артиллерию, - 66 ОМБр

Враг пытается подтягивать силы к фронту на Лиманском направлении

На Лиманском направлении противник продолжает наращивать личный состав и подтягивать силы к линии боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ArmyTV рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Враг активнее применяет артиллерию, но воздерживается от использования бронетехники

По его словам, российские войска наращивают присутствие огневых средств, в частности артиллерии, которую украинские подразделения все чаще обнаруживают в районе боевых действий. Также фиксируется подвоз бронетехники, однако ее использование в штурмах пока ограничено из-за неудачных предыдущих попыток.

Украинские военные действуют на опережение

В бригаде отмечают, что основная задача - не допустить накопления сил противника вблизи переднего края обороны.

Украинские подразделения пытаются поражать российские силы еще на подступах к линии боевого столкновения, а в случаях, когда противнику удается приблизиться, - уничтожают укрытия, где он концентрируется перед штурмами или попытками инфильтрации.

Ситуация на направлении остается напряженной, боевые действия продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Страж" впервые поразили российскую РСЗО "Козерог-1" на треноге. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (6085) 66 отдельная механизированная бригада (67) война в Украине (8312)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Уже п'ятий місяць поспіль лише завдяки роботі дронів Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати." - https://**********.com.ua/2026/05/20/141-tysyacha-za-pyat-misyacziv-oleksandr-syrskyj-rozpoviv-pro-vtraty-rosiyi-ta-rol-***********-droniv/ заявив Сирський 3 дні тому.

То як вони можуть шось накопичувати? Коли брешеш, головне не забувати що і кому брехав.
показать весь комментарий
23.05.2026 15:14 Ответить
 
 