На Лиманском направлении РФ накапливает войска и артиллерию, - 66 ОМБр

На Лиманском направлении противник продолжает наращивать личный состав и подтягивать силы к линии боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ArmyTV рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Враг активнее применяет артиллерию, но воздерживается от использования бронетехники

По его словам, российские войска наращивают присутствие огневых средств, в частности артиллерии, которую украинские подразделения все чаще обнаруживают в районе боевых действий. Также фиксируется подвоз бронетехники, однако ее использование в штурмах пока ограничено из-за неудачных предыдущих попыток.

Украинские военные действуют на опережение

В бригаде отмечают, что основная задача - не допустить накопления сил противника вблизи переднего края обороны.

Украинские подразделения пытаются поражать российские силы еще на подступах к линии боевого столкновения, а в случаях, когда противнику удается приблизиться, - уничтожают укрытия, где он концентрируется перед штурмами или попытками инфильтрации.

Ситуация на направлении остается напряженной, боевые действия продолжаются.

