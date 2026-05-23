На Лиманському напрямку РФ накопичує війська та артилерію, - 66 ОМБр
На Лиманському напрямку противник продовжує накопичувати особовий склад і підтягувати сили до лінії бойового зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі ArmyTV розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.
Ворог активніше застосовує артилерію, але утримується від бронетехніки
За його словами, російські війська нарощують присутність вогневих засобів, зокрема артилерії, яку українські підрозділи дедалі частіше виявляють у районі бойових дій. Також фіксується підвезення бронетехніки, однак її використання в штурмах поки що обмежене через невдалі попередні спроби.
Українські військові працюють на випередження
У бригаді зазначають, що основне завдання - не допустити накопичення сил противника поблизу переднього краю оборони.
Українські підрозділи намагаються уражати російські сили ще на підступах до лінії бойового зіткнення, а у випадках, коли противнику вдається наблизитися, - знищують укриття, де він концентрується перед штурмами чи спробами інфільтрації.
Ситуація на напрямку залишається напруженою, тривають бойові дії.
То як вони можуть шось накопичувати? Коли брешеш, головне не забувати що і кому брехав.