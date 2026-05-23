УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8096 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
296 2

На Лиманському напрямку РФ накопичує війська та артилерію, - 66 ОМБр

Ворог намагається підтягувати сили до фронту на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку противник продовжує накопичувати особовий склад і підтягувати сили до лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі ArmyTV розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ворог активніше застосовує артилерію, але утримується від бронетехніки

За його словами, російські війська нарощують присутність вогневих засобів, зокрема артилерії, яку українські підрозділи дедалі частіше виявляють у районі бойових дій. Також фіксується підвезення бронетехніки, однак її використання в штурмах поки що обмежене через невдалі попередні спроби.

Українські військові працюють на випередження

У бригаді зазначають, що основне завдання - не допустити накопичення сил противника поблизу переднього краю оборони.

Українські підрозділи намагаються уражати російські сили ще на підступах до лінії бойового зіткнення, а у випадках, коли противнику вдається наблизитися, - знищують укриття, де він концентрується перед штурмами чи спробами інфільтрації.

Ситуація на напрямку залишається напруженою, тривають бойові дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Страж" вперше уразили російську РСЗВ "Козерог-1" на тринозі. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (5859) 66 окрема механізована бригада (67) війна в Україні (8369)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Уже п'ятий місяць поспіль лише завдяки роботі дронів Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати." - https://**********.com.ua/2026/05/20/141-tysyacha-za-pyat-misyacziv-oleksandr-syrskyj-rozpoviv-pro-vtraty-rosiyi-ta-rol-***********-droniv/ заявив Сирський 3 дні тому.

То як вони можуть шось накопичувати? Коли брешеш, головне не забувати що і кому брехав.
показати весь коментар
23.05.2026 15:14 Відповісти
 
 