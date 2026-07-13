П’яний сержант смертельно поранив військового на полігоні Рівненщини: суд виніс вирок

Старшого сержанта Збройних сил України засудили до 3 років і 7 місяців позбавлення волі за смертельний постріл у військового на полігоні Рівненщини. Суд визнав, що загибель солдата стала наслідком необережних дій обвинуваченого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Костопільського районного суду Рівненської області.

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Трагедія сталася вночі 27 жовтня 2023 року у бліндажі на території військової частини.

За матеріалами справи, старший сержант перебував у стані алкогольного сп'яніння та здійснив один постріл із закріпленого за ним автомата АК-74. Куля влучила у груди солдата, який від отриманого поранення загинув на місці.

Під час судового розгляду військовослужбовець не визнав себе винним в умисному вбивстві, однак погодився з обвинуваченням у вбивстві через необережність. Він пояснив, що намагався припинити конфлікт між іншими військовими та лише хотів їх налякати, а також був переконаний, що автомат заряджений холостими патронами.

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Суд перекваліфікував дії обвинуваченого з умисного вбивства на вбивство через необережність за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.

Відбування покарання засудженому рахуватимуть із 27 жовтня 2023 року. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих та постановив стягнути із засудженого по 166 тисяч гривень моральної шкоди на користь кожного з двох позивачів.

Вирок ще не набрав законної сили й може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду протягом 30 днів.

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