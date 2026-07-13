Пьяный сержант смертельно ранил военного на полигоне на Ривненщине: суд вынес приговор

Старший сержант Вооруженных сил Украины был приговорен к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы за смертельный выстрел в военнослужащего на полигоне в Ривненской области. Суд признал, что гибель солдата стала следствием неосторожных действий обвиняемого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Костопольского районного суда Ривненской области.

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Трагедия произошла ночью 27 октября 2023 года в блиндаже на территории воинской части.

Согласно материалам дела, старший сержант находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел один выстрел из закрепленного за ним автомата АК-74. Пуля попала в грудь солдата, который от полученного ранения скончался на месте.

В ходе судебного разбирательства военнослужащий не признал себя виновным в умышленном убийстве, однако согласился с обвинением в убийстве по неосторожности. Он рассказал, что пытался пресечь конфликт между другими военными и лишь хотел их напугать, а также был убежден, что автомат заряжен холостыми патронами.

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Суд переквалифицировал действия обвиняемого с умышленного убийства на убийство по неосторожности по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины.

Отбывание наказания осужденному будет отсчитываться с 27 октября 2023 года. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с осужденного по 166 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого из двух истцов.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Ривненском апелляционном суде в течение 30 дней.

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