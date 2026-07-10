Розслідування щодо "Скелі": ДБР затримало військовослужбовця за підозрою у насильстві над колегами

Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДБР.

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Окремі кримінальні провадження за фактами побиття військовослужбовців були розпочаті ще до резонансної публікації у медіа. Після оприлюднення нових відомостей слідчі ДБР аналізують нові та вже наявні матеріали кримінальних проваджень, у межах яких перевіряють усі можливі факти протиправного поводження у підрозділі.

Отримано перші процесуальні результати

Наразі слідство отримало перші процесуальні результати в одній з таких справ.

Так, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку "Скеля". Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області.

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Перший епізод

Перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації "Скелі" прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.

Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.

За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

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Другий епізод

Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.

Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Досудове розслідування триває.

"Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля".

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - зазначили у відомстві.