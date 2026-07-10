Розслідування щодо "Скелі": ДБР затримало військовослужбовця за підозрою у насильстві над колегами
Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДБР.
Окремі кримінальні провадження за фактами побиття військовослужбовців були розпочаті ще до резонансної публікації у медіа. Після оприлюднення нових відомостей слідчі ДБР аналізують нові та вже наявні матеріали кримінальних проваджень, у межах яких перевіряють усі можливі факти протиправного поводження у підрозділі.
Отримано перші процесуальні результати
Наразі слідство отримало перші процесуальні результати в одній з таких справ.
Так, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку "Скеля". Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області.
Перший епізод
- Перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації "Скелі" прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.
- Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.
- За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.
Другий епізод
Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.
Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.
Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
"Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля".
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - зазначили у відомстві.
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