Расследование по делу "Скалы": ГБР задержало военнослужащего по подозрению в насилии над коллегами

Государственное бюро расследований расследует возможные факты насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отдельные уголовные дела по фактам избиения военнослужащих были возбуждены еще до резонансной публикации в СМИ. После обнародования новых сведений следователи ГБР анализируют новые и уже имеющиеся материалы уголовных дел, в рамках которых проверяют все возможные факты противоправного обращения в подразделении.

Получены первые процессуальные результаты

На данный момент следствие получило первые процессуальные результаты по одному из таких дел.

Так, сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области.

Читайте: Сирский о ситуации в полку "Скала": Позорная история, военный не должен гибнуть в тылу

Первый эпизод

Первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи.

Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования.

По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец инициировал проверку полка "Скеля": Есть материалы, которые будут переданы правоохранительным органам

Второй эпизод

Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвинково. Подозреваемый напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию.

Младший сержант сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения - по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Полк "Скала" выявил более 500 наркозависимых бойцов после ВЛК: их направили на лечение

Досудебное расследование продолжается.

"Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала".

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - отметили в ведомстве.