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Новости Избиение военных 425 полка Скала Смерти военных полка Скала
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Расследование по делу "Скалы": ГБР задержало военнослужащего по подозрению в насилии над коллегами

После расследования по делу "Скалы" ГБР задержало военнослужащего

Государственное бюро расследований расследует возможные факты насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Отдельные уголовные дела по фактам избиения военнослужащих были возбуждены еще до резонансной публикации в СМИ. После обнародования новых сведений следователи ГБР анализируют новые и уже имеющиеся материалы уголовных дел, в рамках которых проверяют все возможные факты противоправного обращения в подразделении.

Получены первые процессуальные результаты

На данный момент следствие получило первые процессуальные результаты по одному из таких дел.

Так, сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области.

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Первый эпизод

  • Первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи.
  • Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования.
  • По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

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Второй эпизод

Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвинково. Подозреваемый напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию.

Младший сержант сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения - по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование продолжается.

"Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала".
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - отметили в ведомстве.

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Топ комментарии
+14
То якийсь страшний серійний маніяк, нє? Один чел здійснив стільки вбивств? 🤔 Камандіри звичайно не знали, бо всі маніяки діють скритно. Одним словом, схоже обмежаться одним мвніяком, як цапом відбувайлом.
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10.07.2026 14:57 Ответить
+11
Рік тому зламав щелепу капелана та зломав ребра старшому офіцеру...І до цього його ніхто не притягнув до кримінальної відповідальності....Цікава історія...Цей герой хто?? Може він син,сват чи кум Сирського,. Заслуженого чи недоторканий???
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10.07.2026 15:02 Ответить
+10
Який дєрзкий військовослужбовець Скелі, полковників б'є, капеланів, то не дивно що така кількість небойових смертей в підрозділі!
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10.07.2026 15:00 Ответить

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