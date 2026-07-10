Расследование по делу "Скалы": ГБР задержало военнослужащего по подозрению в насилии над коллегами
Государственное бюро расследований расследует возможные факты насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отдельные уголовные дела по фактам избиения военнослужащих были возбуждены еще до резонансной публикации в СМИ. После обнародования новых сведений следователи ГБР анализируют новые и уже имеющиеся материалы уголовных дел, в рамках которых проверяют все возможные факты противоправного обращения в подразделении.
Получены первые процессуальные результаты
На данный момент следствие получило первые процессуальные результаты по одному из таких дел.
Так, сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области.
Первый эпизод
- Первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи.
- Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования.
- По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.
Второй эпизод
Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвинково. Подозреваемый напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию.
Младший сержант сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.
Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения - по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
"Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала".
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - отметили в ведомстве.
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