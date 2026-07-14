Судитимуть військового, який жорстоко побив побратима перед строєм, а потім втік, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який жорстоко побив побратима перед строєм, а згодом самовільно залишив військову частину та переховувався від правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі щодо побиття

Як зазначається, подія сталася 1 травня 2026 року на Дніпропетровщині. Попри найнижче військове звання та відсутність будь-яких владних повноважень, обвинувачений вирішив силою "утвердити авторитет" серед особового складу. Він самостійно організував шикування військовослужбовців, вивів зі строю одного з побратимів, до якого мав особисту неприязнь, і почав жорстоко його бити.

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Після того як потерпілий знепритомнів від численних ударів, нападник зв'язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець прийшов до тями, побиття продовжилося.

Інших військових, які намагалися зупинити насильство, обвинувачений залякував, а одному з них наказав знімати побиття на мобільний телефон.

Потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

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