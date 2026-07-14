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Новини Побиття військових 425 полку Скеля Смерть військових полку Скеля
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Судитимуть військового, який жорстоко побив побратима перед строєм, а потім втік, - ДБР. ФОТО

побиття в скелі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який жорстоко побив побратима перед строєм, а згодом самовільно залишив військову частину та переховувався від правоохоронців.
Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі щодо побиття

Як зазначається, подія сталася 1 травня 2026 року на Дніпропетровщині. Попри найнижче військове звання та відсутність будь-яких владних повноважень, обвинувачений вирішив силою "утвердити авторитет" серед особового складу. Він самостійно організував шикування військовослужбовців, вивів зі строю одного з побратимів, до якого мав особисту неприязнь, і почав жорстоко його бити.

побиття в скелі

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Після того як потерпілий знепритомнів від численних ударів, нападник зв'язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець прийшов до тями, побиття продовжилося.

Інших військових, які намагалися зупинити насильство, обвинувачений залякував, а одному з них наказав знімати побиття на мобільний телефон.

Потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

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Що загрожує?

  • Після скоєного військовослужбовець самовільно залишив частину та переховувався. Працівники ДБР за сприяння Військової служби правопорядку, Національної поліції та Державної прикордонної служби встановили його місцеперебування і затримали.
  • Військовослужбовця судитимуть за катування (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України).
  • Наразі він перебуває під вартою на гауптвахті.
  • Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.
  • Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборни Східного регіону.

Автор: 

побиття (1086) ДБР (4008) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (104)
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Топ коментарі
+14
От просто сам взяв і вишикував цілий підрозділ. А офіцери та сержанти чим займались в цей час? Без команди згори такі речі в армії неможливі.
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14.07.2026 16:12 Відповісти
+8
Угу.Мабуть побитий не хотів лізти на дерево.
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14.07.2026 16:10 Відповісти
+7
Скеля чи 155?
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14.07.2026 16:06 Відповісти

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