Судитимуть військового, який жорстоко побив побратима перед строєм, а потім втік, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який жорстоко побив побратима перед строєм, а згодом самовільно залишив військову частину та переховувався від правоохоронців.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Деталі щодо побиття
Як зазначається, подія сталася 1 травня 2026 року на Дніпропетровщині. Попри найнижче військове звання та відсутність будь-яких владних повноважень, обвинувачений вирішив силою "утвердити авторитет" серед особового складу. Він самостійно організував шикування військовослужбовців, вивів зі строю одного з побратимів, до якого мав особисту неприязнь, і почав жорстоко його бити.
Після того як потерпілий знепритомнів від численних ударів, нападник зв'язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець прийшов до тями, побиття продовжилося.
Інших військових, які намагалися зупинити насильство, обвинувачений залякував, а одному з них наказав знімати побиття на мобільний телефон.
Потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.
Що загрожує?
- Після скоєного військовослужбовець самовільно залишив частину та переховувався. Працівники ДБР за сприяння Військової служби правопорядку, Національної поліції та Державної прикордонної служби встановили його місцеперебування і затримали.
- Військовослужбовця судитимуть за катування (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України).
- Наразі він перебуває під вартою на гауптвахті.
- Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.
- Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборни Східного регіону.
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