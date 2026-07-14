Будет судим военнослужащий, который жестоко избил сослуживца перед строем, а затем скрылся, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который жестоко избил сослуживца перед строем, а затем самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранительных органов.
Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Подробности избиения
Как отмечается, инцидент произошел 1 мая 2026 года в Днепропетровской области. Несмотря на самое низкое воинское звание и отсутствие каких-либо властных полномочий, обвиняемый решил силой "утвердить авторитет" среди личного состава. Он самостоятельно организовал построение военнослужащих, вывел из строя одного из сослуживцев, к которому испытывал личную неприязнь, и начал жестоко его избивать.
После того как потерпевший потерял сознание от многочисленных ударов, нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя, избиение продолжилось.
Других военных, которые пытались остановить насилие, обвиняемый запугивал, а одному из них приказал снимать избиение на мобильный телефон.
Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
Что грозит?
- После содеянного военнослужащий самовольно покинул часть и скрывался. Сотрудники ГБР при содействии Военной службы правопорядка, Национальной полиции и Государственной пограничной службы установили его местонахождение и задержали.
- Военнослужащего будут судить за пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины).
- В настоящее время он находится под стражей в гауптвахте.
- Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы.
- Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
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