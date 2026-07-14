Будет судим военнослужащий, который жестоко избил сослуживца перед строем, а затем скрылся, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который жестоко избил сослуживца перед строем, а затем самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранительных органов.

Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Подробности избиения

Как отмечается, инцидент произошел 1 мая 2026 года в Днепропетровской области. Несмотря на самое низкое воинское звание и отсутствие каких-либо властных полномочий, обвиняемый решил силой "утвердить авторитет" среди личного состава. Он самостоятельно организовал построение военнослужащих, вывел из строя одного из сослуживцев, к которому испытывал личную неприязнь, и начал жестоко его избивать.

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После того как потерпевший потерял сознание от многочисленных ударов, нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя, избиение продолжилось.

Других военных, которые пытались остановить насилие, обвиняемый запугивал, а одному из них приказал снимать избиение на мобильный телефон.

Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

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