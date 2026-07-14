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Новости Избиение военных 425 полка Скала Смерти военных полка Скала
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Будет судим военнослужащий, который жестоко избил сослуживца перед строем, а затем скрылся, - ГБР. ФОТО

избиение в скале

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который жестоко избил сослуживца перед строем, а затем самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранительных органов.
Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Подробности избиения

Как отмечается, инцидент произошел 1 мая 2026 года в Днепропетровской области. Несмотря на самое низкое воинское звание и отсутствие каких-либо властных полномочий, обвиняемый решил силой "утвердить авторитет" среди личного состава. Он самостоятельно организовал построение военнослужащих, вывел из строя одного из сослуживцев, к которому испытывал личную неприязнь, и начал жестоко его избивать.

избиение в скале

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После того как потерпевший потерял сознание от многочисленных ударов, нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя, избиение продолжилось.

Других военных, которые пытались остановить насилие, обвиняемый запугивал, а одному из них приказал снимать избиение на мобильный телефон.

Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

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Что грозит?

  • После содеянного военнослужащий самовольно покинул часть и скрывался. Сотрудники ГБР при содействии Военной службы правопорядка, Национальной полиции и Государственной пограничной службы установили его местонахождение и задержали.
  • Военнослужащего будут судить за пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины).
  • В настоящее время он находится под стражей в гауптвахте.
  • Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы.
  • Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Автор: 

избиение (9655) ГБР (3503) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (102)
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Топ комментарии
+6
Угу.Мабуть побитий не хотів лізти на дерево.
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14.07.2026 16:10 Ответить
+5
От просто сам взяв і вишикував цілий підрозділ. А офіцери та сержанти чим займались в цей час? Без команди згори такі речі в армії неможливі.
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14.07.2026 16:12 Ответить
+3
Скеля чи 155?
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14.07.2026 16:06 Ответить

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