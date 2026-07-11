Расследование по делу "Скалы": суд взял под стражу военного, подозреваемого в избиении коллег, - ГБР

По материалам расследования ГБР Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога в отношении военнослужащего, подозреваемого в избиении коллег в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как сообщалось ранее, сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области.

Детали дела

Первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи.

Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования.

По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

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Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвинково. Подозреваемый напал на подполковника.

Он сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения — по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

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Что грозит?

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Досудебное расследование продолжается.

Досудебное расследование продолжается. Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала".

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