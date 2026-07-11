Расследование по делу "Скалы": суд взял под стражу военного, подозреваемого в избиении коллег, - ГБР
По материалам расследования ГБР Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога в отношении военнослужащего, подозреваемого в избиении коллег в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как сообщалось ранее, сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области.
Детали дела
Первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. К месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи.
Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования.
По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.
Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвинково. Подозреваемый напал на подполковника.
Он сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.
Военнослужащий задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения — по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.
Что грозит?
- Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Досудебное расследование продолжается.
- Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала".
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