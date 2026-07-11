Розслідування щодо "Скелі": суд взяв під варту військового, який підозрюється у побитті колег, - ДБР

За матеріалами розслідування ДБР Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави для військовослужбовця, якого підозрюють у побитті колег у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як повідомлялося раніше, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку "Скеля". Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області.

Деталі справи

Перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації "Скелі" прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.

Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.

За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

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Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника.

Він збив офіцера з ніг, після чого почав завдавати йому ударів руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану - за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.

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Що загрожує?

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування триває. Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля".

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