Два десятки свіжих російських "двохсотих" валяються на околицях села Удачне у Донецькій області. ВIДЕО 18+
На Покровському напрямку фронту в Донецькій області українські захисники продовжують методично нищити штурмові групи та живу силу ворога. В околицях населеного пункту Удачне бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели успішну операцію, у ході якої ліквідували 21 російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри результату ефективної бойової роботи штурмовиків було оприлюднено в мережі.
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Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
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+6 Gary Grant
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+4 Igor #591922
показати весь коментар17.07.2026 09:42 Відповісти Посилання
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