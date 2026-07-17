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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
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Два десятки свіжих російських "двохсотих" валяються на околицях села Удачне у Донецькій області. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку фронту в Донецькій області українські захисники продовжують методично нищити штурмові групи та живу силу ворога. В околицях населеного пункту Удачне бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели успішну операцію, у ході якої ліквідували 21 російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри результату ефективної бойової роботи штурмовиків було оприлюднено в мережі.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21544) знищення (10564) Донецька область (11519) Покровський район (1815) Удачне (32) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (105)
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Топ коментарі
+12
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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17.07.2026 09:32 Відповісти
+6
Це щоб не наїзжали на сирника,який бухає з дєрьмаком на командному пункті,нате вам відео з його персональними "гвардєйцамі кардинала".
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17.07.2026 09:43 Відповісти
+4
Скільки родин відразу стали щасливі, хто ладу отримав, а хто гроші, сусіди, у яких родичі живи просто мовчки курять осторонь
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17.07.2026 09:42 Відповісти

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