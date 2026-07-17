Два десятки свіжих російських "двохсотих" валяються на околицях села Удачне у Донецькій області. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку фронту в Донецькій області українські захисники продовжують методично нищити штурмові групи та живу силу ворога. В околицях населеного пункту Удачне бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели успішну операцію, у ході якої ліквідували 21 російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри результату ефективної бойової роботи штурмовиків було оприлюднено в мережі.

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