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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 425 990 осіб (+1 370 за добу), 12 148 танків, 46 084 артсистеми, 24 946 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 425 990 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 425 990 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 148 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.
  • артилерійських систем – 46 084 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 943 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 496 (+4) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+1) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.
  • крилаті ракети – 4 909 (+3) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 121 216 (+489) од.
  • спеціальна техніка – 4 424 (+4) од.

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Втрати ворога станом на ранок 17 липня

Автор: 

армія рф (21542) Генштаб ЗС (8667) ліквідація (4833) знищення (10562)
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