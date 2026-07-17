Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 425 990 осіб (+1 370 за добу), 12 148 танків, 46 084 артсистеми, 24 946 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 425 990 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 425 990 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 148 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.
- артилерійських систем – 46 084 (+65) од.
- РСЗВ – 1 943 (+7) од.
- засоби ППО – 1 496 (+4) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.
- крилаті ракети – 4 909 (+3) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 121 216 (+489) од.
- спеціальна техніка – 4 424 (+4) од.
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