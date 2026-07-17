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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 425 990 человек (+1 370 за сутки), 12 148 танков, 46 084 артиллерийских системы, 24 946 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 425 990 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 148 (+4) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 946 (+6) единиц
  • артиллерийских систем – 46 084 (+65) единицы
  • РСЗО – 1 943 (+7) единицы
  • средств ПВО – 1 496 (+4) единиц
  • самолетов – 437 (+0) единиц
  • вертолетов – 354 (+1) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1 879) единицы
  • крылатых ракет – 4 909 (+3) единиц
  • кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489) единиц
  • специальной техники – 4 424 (+4) единицы.

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Потери противника по состоянию на утро 17 июля

Автор: 

армия РФ (23325) Генштаб ВС (8354) ликвидация (4444) уничтожение (10242)
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Топ комментарии
+10
Дякуємо нашим воїнам . Слава ЗСУ !
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17.07.2026 07:03 Ответить
+8
А ось і гвінткрил зʼявився!
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17.07.2026 07:10 Ответить
+6
Середньодобова статистика по о/с у порівнянні з минулим місяцем виросла незначно - у межах статистичної похибки - з 1310 до 1327.
По РСЗВ показники йдуть на зменшення - з 2,77 до 2,5. Схоже "реактори" не безкінечні.
Значно краще виглядає ситуація з ППО - з 2,0 до 2,3.
ну і по логістиці середньодобовий показник поки що такий же, як і у червні - 219
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17.07.2026 07:36 Ответить

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