Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 425 990 человек (+1 370 за сутки), 12 148 танков, 46 084 артиллерийских системы, 24 946 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 425 990 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 148 (+4) единиц

боевых бронированных машин – 24 946 (+6) единиц

артиллерийских систем – 46 084 (+65) единицы

РСЗО – 1 943 (+7) единицы

средств ПВО – 1 496 (+4) единиц

самолетов – 437 (+0) единиц

вертолетов – 354 (+1) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1 879) единицы

крылатых ракет – 4 909 (+3) единиц

кораблей / катеров – 34 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489) единиц

специальной техники – 4 424 (+4) единицы.

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