Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 425 990 человек (+1 370 за сутки), 12 148 танков, 46 084 артиллерийских системы, 24 946 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 425 990 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 148 (+4) единиц
- боевых бронированных машин – 24 946 (+6) единиц
- артиллерийских систем – 46 084 (+65) единицы
- РСЗО – 1 943 (+7) единицы
- средств ПВО – 1 496 (+4) единиц
- самолетов – 437 (+0) единиц
- вертолетов – 354 (+1) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1 879) единицы
- крылатых ракет – 4 909 (+3) единиц
- кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489) единиц
- специальной техники – 4 424 (+4) единицы.
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По РСЗВ показники йдуть на зменшення - з 2,77 до 2,5. Схоже "реактори" не безкінечні.
Значно краще виглядає ситуація з ППО - з 2,0 до 2,3.
ну і по логістиці середньодобовий показник поки що такий же, як і у червні - 219